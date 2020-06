Lilienthal. In der Tennis-Verbandsliga der Herren erzielte der TC Lilienthal ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden gegen den Bremerhavener TV.

Im Spitzeneinzel kam Johannes Gildemeister schwer aus den Startlöchern. Gleich drei Doppelfehler unterliefen ihm im ersten Aufschlagspiel, das er dennoch für sich entscheiden konnte und dadurch den Grundstein für einen letztlich souveränen Zweisatzerfolg legte. Lilienthals Spitzenspieler blieb relativ konstant und beschäftigte seinen Kontrahenten durch viel Spin in seinen Schlägen. Auf der windanfälligen Anlage „Am Sportpark“ besaß Gildemeister, der keinerlei Probleme mit den Gegebenheiten hatte, zudem einen Heimvorteil.

An Position zwei begann Nicolai Jurys eindrucksvoll. Mit flachen, schnellen Schlägen, die eher an Hallentennis erinnerten, sicherte er sich den ersten Durchgang mit 6:3. In der Folge fand sein Gegner, vor allem durch eine starke Vorhand, immer besser in seinen Rhythmus und erzwang einen niveauvollen Entscheidungssatz, in dem letztlich wenige Punkte den Unterschied zugunsten des Bremerhaveners machten.

Zum Spieler des Tages aus TCL-Sicht avancierte der erst 13-jährige Elias Heine, der nach einem 0:6 im ersten Satz die Tipps seiner Coaches gekonnt umsetzte. Der Youngster ließ seinen Gegner nun laufen und provozierte mit seinen soliden Grundschlägen die entscheidenden Fehler auf der anderen Seite des Netzes. Deutlich enger hätte das Match von Nicolas Hans verlaufen können. Reihenweise brachte er 40:0-Führungen oder Spielbälle auf der Vorteilsseite nicht ins Ziel. „Ihm fehlt einfach noch die Matchpraxis für solche Situationen“, analysierte sein Teamkollege Johannes Gildemeister.

Die Doppel hatten sich die Gastgeber im Anschluss prinzipiell anders vorgestellt. Eigentlich sollte die erfahrenere Kombination Johannes Gildemeister/Nicolas Hans für den ersten Doppelzähler in der noch jungen Spielzeit sorgen, doch beim 1:6 und 1:6 blieb das Duo weit unter seinen Möglichkeiten. Stattdessen harmonierte das junge Doppel Nicolai Jurys/Elias Heine auf dem Nachbarplatz blendend und feuerte sich auch vorbildlich gegenseitig an. Trotz eines 0:3-Fehlstarts triumphierten die Lilienthaler mit 7:5 und 6:4. „Wir können zufrieden sein, wollen uns aber weiterhin noch in den Doppeln steigern“, resümierte Johannes Gildemeister.

Weitere Informationen

TC Lilienthal – Bremerhavener TV 3:3

Gildemeister – Hillen 6:3, 6:2; Jurys – Haack 6:3, 1:6, 4:6; Heine – Allenstein 0:6, 6:2, 6:3; Hans – Nehlsen 0:6, 1:6; Jurys/Heine – Hillen/Allenstein 7:5, 6:4; Gildemeister/Hans – Haack/Nehlsen 1:6, 1:6 FM