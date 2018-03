So wie im Städtischen Stadion sieht es derzeit auf allen Plätzen im Landkreis Osterholz aus. An Fußball ist da logischerweise nicht zu denken. (Tobias Dohr)

Ob sich Julian Geils am Donnerstag einmal so richtig doll geärgert hat, ist nicht übermittelt. Man hätte es jedenfalls gut verstehen können. Denn gestern erreichte den Trainer von Fußball-Landesligist TuSG Ritterhude die Nachricht, dass das für Freitag geplante Gastspiel von Ligakonkurrent SV Blau-Weiß Bornreihe bei der SV Drochtersen/Assel II abgesagt worden ist. Und das ist insofern ärgerlich für die TuSG, als dass das Geils-Team vor zwei Wochen ja auch schon in Drochtersen antreten musste – und auf Kunstrasen eine vernichtende 1:8-Niederlage kassierte.

Doch bei minus zehn Grad ist offenbar nicht einmal mehr ein Kunstrasenplatz ein geeigneter Ort für ein Fußballspiel. „Bei diesen Temperaturen auf Kunstrasen gleicht das eher Schlittschuhlaufen ohne Schuhe“, sagt Sasa Pinter. Der Trainer des SV Bornreihe hat deshalb auch absolutes Verständnis für die Absage. „Unter diesen Bedingungen wird das dann zum Zufallskick. Und das will keiner sehen.“ Dem dürfte auch Julian Geils sicherlich uneingeschränkt zustimmen, dennoch ist es natürlich irgendwie dumm gelaufen für die Ritterhuder.

Dieses jüngste Beispiel macht einmal mehr deutlich, wie sehr die Witterung mittlerweile Einfluss nimmt auf den Saisonverlauf in der Landesliga Lüneburg oder auch in der Bezirksliga Lüneburg 3. Der FC Verden 04 und der TV Oyten werden am Sonntag voraussichtlich ihr 19. Saisonspiel austragen, während der TSV Wallhöfen weiterhin bei 13 Partien feststeckt. Das für Sonntag angesetzte Derby gegen den FC Worpswede wird jedenfalls nicht stattfinden, wie Trainer Oliver Schilling klar stellt: „Völlig utopisch, wir werden nicht spielen können.“

Saisonverlängerung bleibt unklar

Auch auf der Anlage des SV Lilienthal-Falkenberg, wo eigentlich ein weiteres Bezirksliga-Landkreisderby steigen sollte, wird kein Ball rollen: „Wir werden definitiv nicht spielen können“, sagt Lilienthals Trainer Michael Rickers, dessen Team bislang auch erst 14 Saisonspiele absolviert hat. Exakt drei Monate dauert die Saison noch, der Verband hat weiterhin keinerlei Signale gegeben, die Saison über Ende Mai hinaus verlängern zu wollen. Für den TSV Wallhöfen bedeutet das: 19 Spiele in drei Monaten.

Weiter im Wartestand: Bornreihes Torhüter Teo Nekic und Michel Waldow (rechts). (Maass)

Die Mannschaften versuchen unterdessen irgendwie, die Frostperiode sinnvoll zu überbrücken. Wobei auch das immer schwieriger wird, wie Sasa Pinter zu berichten weiß: „Wir werden am Wochenende ganz bewusst kein Testspiel machen und stattdessen aktive Regeneration betreiben.“ Das Trainieren oder Laufen auf knallharten Böden habe nun schon wiederholt zu Rückenproblemen bei einigen Spielern geführt. Spinning, Schwimmen, Sauna lautet daher das Bornreiher Programm am Wochenende.

Hallentraining ist teuer

Michael Rickers kennt zudem noch ein ganz anderes Problem, das der Frost der vergangenen Wochen so mit sich gebracht hat. Denn auch die Lilienthaler Fußballer pendeln derzeit – wie fast alle anderen Teams – zwischen Spinning, Aquafitness und Hallentraining. „Und so langsam ist unser Geld alle“, sagt Rickers. Denn für eineinhalb Stunden in einer vernünftigen Soccerhalle sind beispielsweise jedes Mal um die 80 Euro fällig. Und auch die Spinningkurse wollen bezahlt sein.

So eint alle Amateurfußballer derzeit der Wunsch nach mildem und trockenem Wetter. Doch die Vorhersage sagt auch für die kommende Woche immer noch Nachtfrost voraus. Die Warteschleife wird also weitergehen. Zumindest beim SV Bornreihe dürfte die Absage des Freitagabendspiels in Drochtersen für doppelte Erleichterung gesorgt haben. Zum einen fällt die gesundheitsgefährdende Schneelotterie aus, zum anderen ist nun auch Patrick Müller wieder spielberechtigt – die Sperre des Stürmers läuft am morgigen Sonnabend ab. Immerhin etwas. Ansonsten bleibt er aber: der Frust mit dem Frost.