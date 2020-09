Osterholz-Scharmbeck. Erstmals in dieser Saison wurde die Elf von Trainer Oliver Schilling richtig gefordert. Die körperlich sehr präsenten Gäste gingen in der 19. Minute nach einem Fehler im VSK-Aufbauspiel nicht unverdient in Führung. Die Grün-Weißen besaßen lange Zeit wenig zwingende Offensivaktionen. Im zweiten Durchgang zeigte der VSK allerdings Charakter. Durch Tempoveränderungen wurden zunächst Jan Brinkmann und in der Schlussminute Louis Melzer im Gästestrafraum von den Beinen geholt. Beide Mal behielt Karim Kanafani vom Punkt die Nerven. Der VSK hatte jedoch Glück, dass Tim Bormann nach einer Notbremse zu diesem Zeitpunkt noch mitwirken durfte.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Süß; Möhlenhoff, Holstein, Melzer, Lüdtke, Bormann, Wegener, Schumacher, Kanafani, Brinkmann, Westphal (eingewechselt: Raschen, Piatek, Wagner, Saglam)

Tore: 0:1 (19.), 1:1 Karim Kanafani (61./Foulelfmeter), 2:1 Karim Kanafani (90./Foulelfmeter) FM