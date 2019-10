Kantersieg des SV Lilienthal-Falkenberg

Andrej Ebert vom SV Lilienthal-Falkenberg reihte sich beim Kantersieg ebenfalls unter die Torschützen ein. (Tobias Dohr)

Lilienthal. Nach dem deutlichen 9:1 (6:0)-Erfolg des SV Lilienthal/Falkenberg gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck hatte Lifa-Coach Hassan Jaber lediglich an der Einstellung einiger Spieler etwas auszusetzen. „Alle vier eingewechselten Spieler haben ihre Chance nicht genutzt, sondern eher lustlos agiert“, haderte Jaber, „das wird im nächsten Spiel Konsequenzen haben.“ Allerdings bemängelte der Trainer auch den Auftritt seiner Elf in Durchgang zwei, „weil wir als Aufstiegsaspirant diesen Gegner noch deutlicher hätten dominieren müssen“, resümierte Jaber unzufrieden.

Das Spiel war bereits frühzeitig entschieden, nach Toren von Kai Kansmeyer (3.), Fabian Lübsin (5.) und Andrej Ebert (22) sorgte Lifa-Torjäger Marcel Helm mit einem lupenreinen Hattrick (32., 35., 40.) für den Halbzeitstand. Nach dem Anschlusstreffer durch Reinhold Henrich in Durchgang zwei (66.) fielen die Tore der Hausherrn gegen komplett überforderte Gäste fast im Minutentakt, per Foulelfmeter erzielte der indisponiert wirkende Nils Koehle den siebten Lifa-Treffer (71.), Serdar Sengul (86.) und Andrej Ebert (88.) stellten den Endstand her. „In der Winterpause werden wir uns verstärken“, erklärte FCO-Trainer Rolf Bauer, „um dann das Ziel Klassenerhalt doch noch zu meistern.“