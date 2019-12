Es geht also doch noch: Leif Böttjer fuhr mit dem TSV Karlshöfen den zweiten Saisonsieg ein. (Guido Specht)

TSV Karlshöfen – SV Anderlingen 4:1 (2:0): Mit den drei Punkten sendeten die Platzherren ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Den Rückstand auf einen Relegationsplatz verkürzte der TSV auf vier Punkte. „Ein verdienter Sieg für uns. Ich denke, dass das der Lohn für unsere harte Arbeit in den vergangenen Wochen war“, bilanzierte Karlshöfens Coach Stephan Brodtmann. „Der gute Auftritt hat sich gegen Bremervörde (2:3) und gegen Unterstedt bereits abgezeichnet.“ Mit einem Doppelschlag brachten Jan-Niklas Prigge (10.) und Hanns-Christian Nehring (13.) das Schlusslicht in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer schwächten sich die Gäste selbst. Die Überzahl nutzten die Gastgeber prompt aus und machten durch Hannes Schröder (66.) und Dominic Meyer (76.) den zweiten Saisonsieg perfekt.

TuS Westerholz - TSV Bülstedt/Vorwerk 2:2 (2:0): Zwar schoben sich die Gäste, bedingt durch die Niederlage des Rotenburger SV beim Spitzenreiter VfL Visselhövede, auf den Relegationsplatz vor, dennoch verpasste das Team einen wichtigen „Dreier“ gegen einen direkten Konkurrenten. Claas Riebesell (25.) und Nils-Philipp Rathje (27.) brachten die Platzherren gegen zunächst schwach auftretende Bülstedter in Führung. „Die ersten 45 Minuten haben wir komplett verschlafen“, so TSV-Co-Trainer Björn Kahrs. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Erst traf Johann Koj (67.), dann legte Janos Lemmermann nach (73.). „Das Minimalziel ist erreicht, weil wir nicht verloren haben. Allerdings hätten wir auch drei Punkte mitnehmen können, aber wir haben drei, vier Hochkaräter liegengelassen“, so Kahrs.