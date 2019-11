Joanna Kullik (Guido Specht)

Karlshöfen. Die Volleyballerinnen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg haben mit einem 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)-Sieg beim VfL Wolfsburg ihre Spitzenposition in der Oberliga gefestigt. „Unser Trainer Alexander Maaser ermahnte uns vor dem Spiel zur Konzentration und dass wir den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Das setzten wir sofort um und führten mit 7:4“, berichtete SG-Spielerin Joanna Kullik. Doch dann übten die Gastgeberinnen mit starken Aufschlägen Druck aus und drehten den Spieß im ersten Satz zu einer eigenen 15:11-Führung um.

Nach einer Auszeit legte der Klassenbeste aber eine Schippe drauf und bog den Satz zu einem 19:18 um. Vivien Kullik erwies sich dabei trotz eines gegnerischen Dreierblocks in der Mitte immer wieder als Punktegarant. Laura Kullik brachte schließlich den Satz mit einer Aufschlagserie nach Hause. Im zweiten Durchgang klappte die Annahme beim Ersten deutlich besser. Die SG-Außenangreiferinnen Kathy Hahs und Sarah Groborz präsentierten sich variabel im Außenangriff. Dies hatte einen 15:8-Vorsprung zur Folge. „Gerade die sichere Feldabwehr durch Lena Neumann und Vivien Kullik ermöglichte es uns, das Spieltempo vorzugeben“, teilte Joanna Kullik mit. Doch es sei wichtig gewesen, wach zu bleiben, weil die Wolfsburgerinnen immer wieder die Feldabwehr umgestellt hätten. „Deshalb mussten wir beim Punktemachen flexibel bleiben“, gab Kullik zu bedenken. Das Heimteam vermochte zwar den Abstand zu verringern, konnte den Satzverlust aber nicht mehr verhindern.

Im dritten Durchgang bäumte sich Wolfsburg noch einmal auf und ging dank eines schnellen Spiels mit 11:9 in Führung. „So war nochmal Kämpfen angesagt. Besonders in der Feldabwehr hatten wir den längeren Atem und haben uns so noch aussichtslose Bälle geholt“, ließ Joanna Kullik wissen. Die Gäste glichen somit zum 16:16 aus. Durch gute Blockaktionen von Joanna Kullik und ein allgemein „wacheres Spiel“ machte der Favorit den Sack am Ende über eine 21:19-Führung zu.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Hahs, Vogel, Laura Kullik, Vivien Kullik, Elbrandt, Maijan, Kosak, Groborz, Neumann, Joanna Kullik.