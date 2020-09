Marlo Suhr erkämpfte sich mit dem TSV Bülstedt/Vorwerk ein 0:0 beim Bremervörder SC. (Guido Specht)

Landkreis Rotenburg. Noch heftiger erwischte es den TSV Karlshöfen, der bei der 1:7-Klatsche beim TSV Groß Meckelsen einen rabenschwarzen Tag erwischte. Für eine positive Nachricht sorgte nur der TSV Bülstedt/Vorwerk, der dem Aufstiegsanwärter Bremervörder SC auswärts beim 0:0 einen Zähler abtrotzte.

TuS Tarmstedt – FSV Hesedorf/Nartum (ausgefallen): Wegen eines Corona-Verdachtsfall in der zweiten Mannschaft des TuS Tarmstedt wurde die Partie abgesagt. „Wir trainieren mit unserem zweiten Team zusammen“, gab TuS-Trainer Thomas Ziegler zu bedenken. Alle drei Herrenmannschaften der Tarmstedter mussten am vergangenen Wochenende passen.

FC Alfstedt/Ebersdorf – TSV Gnarrenburg 4:0 (2:0): „Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu passiv und viel zu weit von unseren Gegenspielern entfernt“, kritisierte TSV-Spartenleiter Fabian Tietjen. Die Gäste reagierten auf ihre große Personalmisere, indem Markus Schriefer und Alexander Fuseler aus der zweiten Formation aushalfen. Zudem wurden Malte Blanken und Sören Bijkersma reaktiviert, die ihre Schuhe eigentlich bereits an den Nagel gehängt hatten. „Den beiden fehlt logischerweise noch ein bisschen“, so Tietjen. Nach einem Pass von Alexander Fuseler in die Tiefe verpasste Markus Schriefer kurz nach der Pause freistehend aus fünf Metern den Anschlusstreffer zum 1:2. Im Gegenzug erzielte Lars Rademacher das 3:0 für die Hausherren. „Das war unser Genickbruch. Unser Gegner hat aber auch verdient gewonnen“, stellte Fabian Tietjen fest.

Bremervörder SC – TSV Bülstedt/Vorwerk 0:0: Der Gast verkaufte sich wesentlich besser als noch der TSV Gnarrenburg bei seiner 1:7-Schlappe im Pokalwettbewerb gegen die Bremervörder unter der Woche. „Wir haben dabei in der Defensive wirklich ganz stark gearbeitet“, frohlockte denn auch TSV-Coach Florian Kahrs. Der Außenseiter stand hinten sicher und lauerte auf gelegentliche Konter. Diese Taktik wäre sogar beinahe mit einem Sieg belohnt worden. Doch Johann Koj versiebte gleich zwei hochkarätige Gelegenheiten. Dabei setzte er seinen Schuss jeweils aus kurzer Entfernung zu hoch an. „Eigentlich hätte er einen von beiden machen müssen“, bedauerte Kahrs. Auf der anderen Seite beförderte Pascal Steingröver die Kugel in der 85. Minute zum vermeintlichen 1:0 über die Linie. Referee Günter Bassen erkannte das Tor aber wegen einer umstrittenen Abseitsstellung nicht an.

TSV Groß Meckelsen – TSV Karlshöfen 7:1 (4:1): Die Partie begann so verheißungsvoll für den Gast. Doch das 1:0 für das Team von Trainer Stephan Ehlers durch Jan-Niklas Prigge fiel auch ein wenig überraschend. Schließlich gaben die Platzherren klar den Ton an und drehten den Spieß auch verdientermaßen noch im ersten Durchgang um. „Das war eine Katastrophen-Leistung von uns“, schimpfte Stephan Ehlers. Dieser musste auf seine Aktivposten Alexander Hilken, Chris Bubbel und Marvin Grabau verzichten. „Diese Ausfälle konnten wir nicht kompensieren“, betonte Ehlers. Gerade in den Schlussminuten des ersten Abschnitts wirkten die Gäste in der Defensive völlig hilf- und orientierungslos. Christoph Peters, Philipp Kaiser und Dennis Wiens gestalteten das Resultat mit ihren Toren nach dem Wiederanpfiff sogar noch schmerzhafter für die Karlshöfener. Am Ende hätte der Sieg dann auch noch deutlicher ausfallen können.