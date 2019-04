Bezirksliga 3: Trotz des 4:1-Sieges denkt Oliver Schilling nur ungern an das Hinspiel seines VSK Osterholz-Scharmbeck beim ATSV Scharmbeckstotel zurück. „Das war ein schwaches Spiel von uns“, sagt der Trainer vor der Neuauflage des Stadtduells. Gleichwohl hätte Schiling natürlich nichts dagegen einzuwenden, wenn es auch diesmal nach 90 Minuten 4:1 für sein Team heißen würde. „Dafür müssen wir aber voll dagegenhalten. Der ATSV wird sicher mit letzter Hoffnung zu uns kommen und alles reinwerfen.“ Personell wird sich die Lage im Vergleich zum Heeslingen-Auswärtsspiel wohl wieder deutlich entspannen. Ali Dag und vielleicht auch Lokman Abdi kehren zurück, ebenso plant Schilling mit mindestens einem der Zilke-Brüder Kevin und Eugen.

Die Gäste aus Scharmbeckstotel erwarten ein gewohnt aggressives Forechecking des VSK. „Wir müssen während der Partie schauen, ob wir darauf im Gegensatz zum Hinspiel eine andere Lösung als lange Bälle finden“, erklärt Eike Pupat. Darüber hinaus vermutet der ATSV-Kapitän ein Derby mit hoher Intensität und erneut jeder Menge Emotionen: „Es ist keine Begegnung wie jede andere. Das zeigen auch alleine die vier Platzverweise in den letzten drei Aufeinandertreffen.“ Pupat wird ebenso wie Magnus Siewert und Svatislav Dederer in den Kader zurückkehren. „Es sind alle Mann an Bord“, blickt der Innenverteidiger dem Stadtderby durchaus optimistisch voraus.

Sonntag, 15 Uhr, Klosterholzstadion