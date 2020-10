Lilienthal. Bei der 3:4-Heimniederlage gegen die SG Estetal kosteten individuelle Fehler den konteranfälligen Gastgebern ein mögliches Remis. Zweimal kamen die Blau-Gelben nach Rückständen zurück. Nick Sitz verwertete in der ersten Hälfte einen Schnittstellenpass von Jasper Stern, nach der Pause war der Assistgeber selbst zur Stelle und verlud den Torhüter nach einem Angriff über die starke rechte LiFa-Seite. Auch nach dem 2:3 war die Elf von Trainer Bertrand Bingana dem Ausgleich nahe, doch Kapitän Houssein Jaber schoss freistehend den einzig verbliebenden Gegenspieler an. Nick Sitz‘ 3:4 in der Nachspielzeit kam letztlich zu spät.

Weitere Informationen

SV Lilienthal-Falkenberg: Wildemann; Lütten, Sicak, Markowsky, Böschen, Jaber, Bast, Muschketat, Sitz, Stern, Ulugtürken (eingewechselt: Kutter, Westermann, Kehl)

Tore: 0:1 (15.), 1:1 Nick Sitz (29.), 1:2 (47.), 2:2 Jasper Stern (52.), 2:3 (68.), 2:4 (74.), 3:4 Nick Sitz (90.+3) FM