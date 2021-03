Lübberstedt. Die komplette Hallensaison wurde wegen des Corona-Lockdowns abgesagt, sodass die Serie als nicht gespielt gewertet wird. Somit wird der MTV dann vermutlich von Herbst an als Aufsteiger seine erste Regionalliga-Saison absolvieren. „Es ist ja auch in der momentanen Situation nicht zu verantworten, zu spielen. Und gerechnet haben wir im Vorfeld auch schon damit“, räumt Lübberstedts Spartenleiter Michael Berner ein.

Die Gesundheit gehe aus seiner Sicht natürlich vor. „Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass sich die ganze Situation bald etwas entspannt und in der Feldsaison mal wieder etwas möglich sein wird“, erklärt Berner. Auch in der Freiluftsaison, die normalerweise im Mai beginnt, haben sich die Lübberstedter für die Regionalliga qualifiziert. Diese Serie war im vergangenen Jahr aber auch bereits komplett der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir können nun also nur hoffen und abwarten“, sagt Michael Berner.