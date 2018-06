Fred Michalsky lebt und liebt den Fußball und das Trainerdasein – dennoch hört er nun nach fast 45 Jahren damit auf. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die Balltaschen und Trainingsutensilien stehen schon wieder vor dem Auto mit dem Kennzeichen OHZ-FM, als der Hausherr aus dem Garten nach vorne kommt, um den Gast zu empfangen. Eine Oase der Ruhe auf rund 2000 Quadratmetern offenbart sich dem Besucher, wobei, das mit der Ruhe nur bedingt stimmt. Denn FM, besser bekannt als Fred Michalsky, hat hier, in seinem Ritterhuder Garten, so manches Fußballfest mit einer seiner Mannschaften gefeiert. Und wenn es sein musste, auch schon mal eine Trainingseinheit abgehalten.

Der riesige Garten ist zweigeteilt, besteht sozusagen aus zwei Ebenen. Unten der Ziergarten mit den Blumen, etwas weiter oben eine große Freifläche zum Kicken. Und gekickt wurde hier oft. Wenn die komplizierten Platzverhältnisse bei der TuSG oder das Wetter schlichtweg nichts anderes zuließen, dann beorderte Michalsky seine Spieler einfach in den heimischen Garten, um wenigstens ein bisschen kicken zu können. Keine Frage, Michalsky gehört zu jenen, die man gemeinhin als „fußballverrückt“ bezeichnet. Und der 64-Jährige gehört auch zu denen, die eine unfassbar große Lücke hinterlassen, wenn sie sich zur Ruhe setzen. Für Fred Michalsky ist dieser Moment nun gekommen.

Nach 45 Jahren als Spieler, Trainer und Funktionär wird sich der Ritterhuder nach den Sommerferien vom aktiven Fußballgeschehen zurückziehen. Zuletzt trainierte Michalsky mit großem Erfolg die B-Junioren der TuSG, die er bis in die Landesliga geführt hat. Und weil die Zeit es zuließ – Michalsky ist seit 2012 in Rente – coachte der gebürtige Hamburger auch noch eine E-Jugend in Ritterhude. Obendrein kamen dann noch die Stunden, die der B-Lizenz-Inhaber mit seinen Auswahlmannschaften auf dem Platz stand. „An einigen Tagen fünf Stunden am Stück, in manchen Wochen waren es locker 50 Stunden Fußball“, erinnert sich Michalsky. „Und das Schöne hat immer überwogen.“

Der Fußball spielte schon immer eine zentrale Rolle in Michalskys Leben, allerdings konnte er seiner großen Leidenschaft zunächst nicht in dem Umfang nachgehen, wie er es gerne gemacht hätte. Geboren und aufgewachsen in Hamburg, die HSV-Gene im Blut, spielte Michalsky in der A-Jugend bei Rot-Weiß Wilhelmsburg im Tor. Als 19-Jähriger übernahm er kurze Zeit später die erste Herrenmannschaft des Klubs als Spielertrainer, führte diese tatsächlich zum Bezirksliga-Aufstieg. Doch dann führte ihn sein Job bei der Bundeswehr quer durch die Republik.

Helmstedt, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Stade, Cloppenburg, Darmstadt – alle zwei Jahre wurde Michalsky woanders hinversetzt. Was sich im Laufe der Zeit beruflich als Segen herausstellte, machte seinen sportlichen Ambitionen einen dicken Strich durch die Rechnung. Sesshaft konnte er nie werden, dafür erlebte er überall spannende Episoden. Beispielsweise in Darmstadt, wo er einmal die Vorbereitungszeit mit den Profi-Torhütern mitmachen durfte. Oder in Schleswig-Holstein, wo er es bei Blau-Weiß Wesselburen und Blau-Weiß Friedrichstadt einst sogar bis in die damalige vierte Liga schaffte.

Sesshaft wurde er erst 1999, als es ihn in die Kaserne nach Garlstedt verschlug. Hier kam Michalsky schnell an, übernahm nach nur wenigen Monaten bereits den Posten des Spartenleiters beim SV Garlstedt. Er coachte vorübergehend die ersten Herren, widmete sich dann aber der Jugend. „Der Herrenbereich war nie so wirklich meine Welt. Die Begeisterung bei den Kindern und Jugendlichen, das hat mir viel mehr gegeben.“ Und dort konnte Michalsky mit seinem Engagement einiges bewegen. Nach dem Umzug nach Ritterhude im Jahr 2011 und der Verrentung (2012) widmete er sich fast ausschließlich dem Fußball.

Bereits seit 2006 hat Michalsky den Vorsitz im Kreisausschuss für Qualifizierung, ist für die C-Lizenz-Ausbildung zuständig. Er selbst besitzt die C- und B-Lizenz, die Torwarttrainerlizenz (mit der er sogar in der Bundesliga trainieren dürfte) sowie die höchste Futsal-Lizenz. Apropos Futsal: Im November 2010 wurde Michalsky zum Mitglied des DFB-Ausschusses für Freizeit- und Breitensport berufen und infolgedessen mit dem Aufbau der deutschen Futsal-Nationalmannschaft beauftragt. Er reiste in die Ukraine und besuchte internationale Lehrgänge in Madrid.

Trotz all dieser exklusiven Erlebnisse ist es bis zuletzt die Basis geblieben, die dem Ritterhuder vor allem am Herzen lag. Und um diese macht Michalsky sich ernsthafte Sorgen. „Es gibt im Landkreis Osterholz 68 C-Lizenzler, von denen sind aber gerade mal 20 noch aktiv“, sagt er. Die Wertschätzung für das Ehrenamt sei das Hauptproblem, seitens der Eltern und der Vereine. „Das Geschimpfe und Gemeckere mancher Eltern hat ein Ausmaß erreicht, das mich erschreckt“, sagt Michalsky. Auf der anderen Seite erwarten viele ein „Rundum-sorglos-Paket, mit Heide-Park-Ausflug und allem was dazu gehört.“

Es gibt viele in seiner Generation, die den neuen Medien nichts Gutes abgewinnen können. Michalsky sieht das differenzierter: „Richtig genutzt, ist das eine gute Sache. Es wird aber leider zu selten richtig genutzt.“ Er selbst hat beispielsweise am Ritterhuder Jahnsportplatz eine Stabkamera installiert, die über eine Handy-App steuerbar ist und die Spiele seiner Teams aufnehmen kann. Auch in der Trainerausbildung setzt Michalsky mittlerweile die Video-Analyse ein. Doch wie in vielen anderen Bereichen auch, fehlt das gesunde Mittelmaß: „Die Jungs haben stärkere Daumenmuskulatur als Wadenmuskulatur.“

Seinen angehenden Trainern gibt Michalsky immer ein paar spezielle Tipps mit auf den Weg. Beispielsweise diesen: „Dein schwerster Gegner sind die Eltern im Hintergrund. Reagiere nie sofort. Immer ausreden lassen, beim nächsten Training zum Gespräch bitten und den Eltern sagen, wie man sich gefühlt hat.“ Erst dann werde den meisten nämlich bewusst, was unbedachte Worte auslösen können. Auf der anderen Seite wären es meist die Eltern, die den wirklich wichtigen Entwicklungsschritten der Kinder im Wege stehen: „Wenn die Jungs mal ein paar deutlichere Worte vom Trainer zu hören kriegen, bleiben sie zu Hause. Und die Eltern geben dann leider keinen Impuls, dass man sich durch eine unangenehme Phase auch mal durchbeißen muss“, so Michalsky.

Mit all diesen Dingen muss sich der Ritterhude nun bald nicht mehr beschäftigen. Der Rücken macht nicht mehr so mit. Aus diesem Grund hat Michalsky auch das Angebot des SC Borgfeld abgelehnt, die A-Jugend-Regionalliga-Mannschaft zu übernehmen. „Bei so einem tollen Angebot hat es natürlich gejuckt, aber ich könnte meinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden“, sagt Michalsky. In dieser Woche hat er zum letzten Mal einen mehrtägigen Junior-Coach-Lehrgang in Oldenburg gegeben. Auch damit ist jetzt bald Schluss. Auf Kreisebene arbeitet er derzeit seinen Nachfolger ein, den Vorsitz im Ausschuss für Qualifizierung wird Michalsky spätestens 2020 abgeben.

Leicht fällt ihm das Aufhören nicht. „Da gibt es nur zwei weinende Augen“, sagt Fred Michalsky und berichtete mit strahlendem Gesicht von den jüngsten Abschlussfeiern seiner B-Junioren. Natürlich im heimischen Garten. „Fred lebt den Fußball. Deshalb habe ich ihn nie gebremst. Und das wäre letztlich auch nicht gut gegangen“, sagt seine Lebensgefährtin Cornelia Deppe. Die Tore auf der oberen Grünfläche sind mittlerweile abgebaut. Die Erinnerungen werden bleiben. Genauso wie die Fußspuren, die Fred Michalsky in der Osterholzer Fußballszene hinterlässt.

