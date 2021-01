Frau Höpner, wie schwierig ist es eigentlich, eine Frauen-Football-Mannschaft zu gründen?

Anna Höpner: Das ist schon nicht ganz so einfach. Im ersten Jahr hatten wir ganz doll zu kämpfen, da waren wir lediglich fünf Mädels und es kamen immer mal welche hinzu, dann sprangen welche aber auch immer wieder ab, weil es anders war, als sie es sich vorgestellt haben. American Football ist halt auch kein Ballet. Wir haben aber weiterhin viel Werbung gemacht, sind auf Veranstaltungen gegangen und haben uns dort gezeigt. Ob es beispielsweise nur Flyerverteilen im Trikot war oder wir uns generell gezeigt haben. Auch waren wir bei Radio Energy. Und irgendwann fing das an zu fruchten. Nach dem ersten Lockdown im letzten Jahr kamen einige neu hinzu.

Wir sind aktuell zwischen 20 und 25 Spielerinnen. Vor einem Jahr waren wir noch bei 16, und zwischenzeitlich waren wir sogar mal 30 Spielerinnen. Aber es springen halt auch immer wieder welche ab.

Da gibt es auf jeden Fall genug. Und wir sind ja auch inzwischen schon so weit, dass wir theoretisch hätten melden können. Man braucht ja 22 Spielerinnen, um das zu dürfen. Die haben wir. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil durch Corona kein Training und somit keine Vorbereitung möglich waren. So macht es wenig Sinn, weil wir das ja schon vernünftig angehen wollen.

Tatsächlich sind viele erstaunt darüber, dass es so etwas für Frauen gibt. Deswegen müssen wir ja auch so viel Werbung für uns machen. Aber ich habe grundsätzlich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Natürlich ist unser Spiel nicht so schnell und kraftvoll wie bei den Männern. Aber im Prinzip ist es nicht viel anders. Die Kräfte, die eine Frau entwickeln und aushalten muss, sind ja im Verhältnis zu den Männern genauso groß.

Da werden wir sehr geschätzt, das merkt man total. Wir werden auch sehr unterstützt, von den Herren, vom Vorstand, von den Fans – das ist echt toll. Der Verein möchte das Projekt voranbringen.

Ich denke schon. Es gibt viele, die sich engagieren. Im Verband und auch privat. Im Internet gibt es einige Profile, wo über Frauen-Football berichtet wird. Aber da stehen wir ganz am Anfang. Es ist ein Prozess, der noch viele Jahre andauern wird.

Wir sind meines Wissens nach die einzigen im näheren Umkreis von Bremen. Der naheliegendste Verein ist in Oldenburg.

Wir müssen einfach noch mehr in die Köpfe rein. Zeigen, dass es uns gibt. Außerdem ist es ein kleines Problem, dass wir nicht direkt in Bremen trainieren, sondern in Ritterhude. Da muss man auch erst mal hinkommen. Aber wir versuchen, das mit Fahrgemeinschaften aufzufangen. Viel wesentlicher ist aber, dass uns viele einfach nicht kennen.

Für mich ist es der wahnsinnig große Zusammenhalt von ganz unterschiedlichen Spielertypen. Das ist wie eine Familie. Im American Football braucht man ja jeden Typ. Vom großen Starken bis zum kleinen Schnellen, vom Dicken bis zum Dünnen. Da gibt es kein Wie-siehst-du-denn-aus! Und natürlich ist das ein wahnsinnig komplexer Sport. Man muss ja nicht nur körperlich dagegenhalten, sondern auch den Kopf einschalten.

Ich war vor Jahren bei mehreren Spielen bei den Badgers, das habe ich mir einfach mal angeguckt. Ich bin da eigentlich eher wegen der Atmosphäre hingegangen, habe dann gemerkt, dass mir der Sport ganz gut gefällt. Zu der Zeit hatte ich auch schon gehört, dass der Verein eine Frauen-Mannschaft gründen wollte. Seitdem bin ich dabei.

Dass sie keine Angst haben sollten. Wie gesagt: Beim American Football braucht man alle. Wirklich alle. Und man kann mit jedem Fitnesslevel anfangen. Das ist ja das Schöne an diesem Sport: Dass er so vielseitig ist und jedem etwas bietet.

Unser Spiel ist taktischer. Die körperliche Unterlegenheit gegenüber den Männern kompensieren wir mit Taktik. Wir sind nicht so schnell und nicht so stark, trotzdem kann es dir natürlich passieren, dass auf einmal eine 100-Kilo-Frau vor dir steht.

Das könnte man denken. Aber der Begriff ist im Football eigentlich sehr verbreitet. Der Super Bowl der Frauen heißt auch Ladies Bowl. Von daher passt das schon.

Auf jeden Fall. Wir merken im Verein, wenn der Super Bowl stattfindet, dass das Interesse auch an uns steigt.

Ja, wir konnten nicht wirklich mit Kontakt trainieren. Abgesehen davon ist es notwendig, dass wir die Spielzüge einstudieren. Das konnten wir gar nicht. Deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht, in den Spielbetrieb zu gehen. Wir wären von den erfahreneren Mannschaften plattgemacht worden.

Gute Frage. Habe ich mit dem Vorstand noch nicht drüber gesprochen, ob wir so etwas auch haben können.

Zur Person

Anna Höpner (29)

ist seit April 2019 als Spielerin der Ritterhude Badgers Ladies aktiv und übernahm wenige Monate später auch das Amt der Teammanagerin. Die im Aufbau befindliche Frauen-Mannschaft wollte eigentlich schon in diesem Frühjahr in den Spielbetrieb einsteigen, musste dieses Vorhaben aufgrund der Corona-Pandemie aber verschieben. Jetzt will das American-Football-Team 2022 an den Start gehen.

Zur Sache

Frauen-Football in Deutschland

Die Geschichte des Frauen-Footballs in Deutschland ist eine voller Aufs und Abs. 1987, zehn Jahre nachdem sich in Frankfurt die erste (Herren-)Mannschaft gegründet hatte, kam es zum ersten offiziellen Frauen-Spiel. Mit zahlreichen Freundschaftsspielen festigten sich die deutschen Teams im Laufe der Jahre immer mehr. 1990 startete schließlich die erste reguläre Saison mit sechs Teams. Der erste Ladies Bowl, das offizielle Endspiel der Damen um die Deutsche Meisterschaft, fand 1992 in Bamberg statt. In jener Saison waren übrigens auch die Bremen Buccaneers im deutschen Damen-Oberhaus vertreten.

Aufgrund der vielen Anfragen wurde 1995 erstmalig eine 2. Damenliga eingerichtet. Ein Jahr später wurden beide Ligen einer gemeinsamen Bundesliga zugeordnet, um der wachsenden Bedeutung des Frauen-Footballs Rechnung zu tragen. In den folgenden Jahren kam es aber vermehrt zu Meldungsruckzügen. Erst Anfang der 2000er Jahre konnte die alte Sollstärke von zehn Mannschaften wieder erreicht werden. Seit 2008 gibt es auch wieder zwei Ligen im Damenbereich. Mit dieser Aufbauliga werden die Einstiegsmöglichkeiten für neue Teams durch Regelanpassungen erleichtert. Beide Ligen sind in eine Nord- und Südstaffel geteilt. Bei der WM 2010 in Stockholm trat zum ersten Mal eine Deutsche Nationalmannschaft an. Die Bedeutung und die Mitgliederzahlen des Frauen-Footballs in Deutschland wachsen – die Bedingungen für Trainings- und Spielbetrieb sind bisher jedoch gleich geblieben. Der American Football Verband Deutschland (AFVD) möchte dem entgegenwirken.