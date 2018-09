Actionreiche Zweikämpfe in der August-Schlüter-Halle: hier zwischen Jan Luca Neuweger (links) und Maximilian Ludwig. (Wiebke Denker)

Osterholz-Scharmbeck. Peter Gevatter griff bei einem Kampf im Kickboxen in der August-Schlüter-Halle ein: „Das ist ein Kampf im Leichtkontakt.“ Der Kampfrichter und Organisator der German Open erinnerte in den verschiedenen Kampfkunst-Disziplinen die beiden Sportler Alex Michanosin vom TuS Bramsche und Jonas Habel vom JSC Gerthe in der Klasse der Erwachsenen mit einem Gewicht von bis zu 78 Kilogramm daran, es nicht zu übertreiben mit dem Einsatz.

Beim Leichtkontakt werden die Techniken zwar explosiv und kraftvoll ausgeführt, aber eben nicht mit voller Kraft. Es werden nur saubere und kontrollierte Techniken gewertet. Der Kampf wird im Gegensatz zum Semi-Kontakt-Kickboxen auch nach einem Treffer fortgeführt. In der spektakulären Auseinandersetzung zwischen Alex Michanosin und Jonas Habel bekamen die Zuschauer alles zu sehen, was Kickboxen so interessant macht.

Unklare Favoritenrolle

„Das war ein sehr dynamischer Kampf“, schwärmte selbst Peter Gevatter. Er habe beide Kämpfer vorher nicht gekannt und deshalb auch nicht gewusst, wer der Favorit war. Jonas Habel ist auf jeden Fall in der Rangliste weit vorne. Er sah sich aber den permanenten Angriffen seines Widersachers gegenüber. In Serie setzte Alex Michanosin zu Fußtritten an. Gleich zu Beginn des Kampfes kassierte Jonas Habel eine erste Ermahnung, weil er unerlaubterweise den Hinterkopf seines Gegners traktiert hatte.

Auch wenn Alex Michanosin klar der aktivere Kämpfer der beiden war, wusste Peter Gevatter bis zum Schluss nicht, wer den Ring als Sieger verlassen würde. Seine beiden Kampfrichter-Assistenten, die sogenannten Punktrichter, waren dafür verantwortlich, die Treffer der beiden Aktiven zu zählen. Jeder war dabei für einen der beiden Kämpfer zuständig. Nach einer Besprechung von nur wenigen Sekunden stand Alex Michanosin dann als Gewinner des Kampfes fest.

Strenge Ausrüstungskontrolle

Peter Gevatter weiß, worauf es beim Leichtkontakt ankommt: „Es zählen eben nicht die Treffer, die von der Deckung abgefangen werden, auch wenn dies immer so schön klatscht.“ Vor jedem Kampf nahm Gevatter die Ausrüstungen der Sportler genau unter die Lupe. Den Kickboxern schaute er dabei sogar auf die Füße: Dort mussten die Kontrahenten schließlich barfuß sein. Die Sportler tragen nur Fußschützer. Diese sollten fest am Fuß sitzen und die Ferse für Hackenfußtritte bedecken. Die untere Lauffläche und damit der Fußballen sind nicht geschützt.

Das ausrichtende Studio der Kampfkünste (SDK) Osterholz-Scharmbeck hat nicht ganz so viele Teilnehmer wie in den Vorjahren bei der Veranstaltung der Budo Akadamie Europa (BAE) begrüßt. Anders als vorher vermutet beteiligten sich nur etwas mehr als 150 Sportler an dem Spektakel. Diese Aktiven aus 18 verschiedenen Vereinen und Studios sorgten aber immerhin für 280 Starts und damit für viel Action auf den Wettkampfflächen. „Zwei Schulen hatten sich noch kurzfristig abgemeldet. Einige andere Kämpfer haben aus unerfindlichen Gründen gefehlt“, sagte Peter Gevatter.

Den Pointfight-Wettbewerb der bis zu zwölf Jahre alten Sportler mit einem Gewicht von bis zu 36 Kilogramm dominierte Niklas Rapp aus Bünde. „Ich gewinne immer“, verkündete der Zwölfjährige selbstbewusst. Er sei auch bereits in den vergangenen Jahren zu Gast in der August-Schlüter-Halle in Osterholz-Scharmbeck gewesen. „Es gefällt mir hier sehr gut“, versicherte Niklas Rapp.

Auch für die Gastgeber waren die offenen deutschen Meisterschaften sehr erfolgreich. Sie ergatterten zwölf goldene, 13 silberne und elf bronzene Medaillen. Hinzu kamen acht vierte Plätze. Kitana Roßberg vom SDK Osterholz-Scharmbeck verteidigte im Pointfight der 13 bis 17 Jahre alten Kämpferinnen ihren Titel in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm.