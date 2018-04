Ihre Niederlage im Doppel blieb ohne Folgen: Lilienthals Jana Rittierodt (links) und Christiane Grotheer. (Sandra Brockmann)

Landkreis Osterholz. Mit einem 8:1-Kantersieg beim MTV Soltau hat sich der FSC Stendorf die rechnerische, wenn auch nur sehr theoretische Chance auf die Meisterschaft in der Tischtennis-Landesliga der Damen bewahrt. Aufsteiger TV Falkenberg wird durch den abschließenden umkämpften 8:6-Auswärtssieg beim TSV Altenbruch die Saison wohl auf einem starken fünften Platz beenden. Parallel ließ die TuSG Ritterhude II durch das 8:1 gegen den MTV Marxen das 7:7 aus dem Hinspiel vergessen.

MTV Soltau – FSC Stendorf 1:8: Für die Gastgeberinnen war diese Partie die letzte Chance, dem drohenden Abstieg noch zu entgehen. Zumal der FSC ohne Maike Henze, Svenja Belgardt und Anja Jürgens mit einer regelrechten Rumpftruppe anreiste. Und zu Beginn sahen die Zuschauer in der Tat enge Matches. Wie zum Beispiel das Doppel von Melanie Scholze und Silke Niebank, das die Gäste erst mit 11:9 im fünften Satz für sich entschieden. Am Nachbartisch entging Inge Kaune gegen MTV-Nummer eins Elke Rosenberger nur knapp einem 0:2-Satzrückstand. Mit einer 3:0-Führung im Rücken spielte der Tabellenzweite schließlich befreit auf. Zumal Carina Lilienthal im oberen Paarkreuz eine Bank darstellte. Die Abwehrspielerin bekam in die in Soltau noch genutzten Zelluloidbälle viel Unterschnitt hinein, womit ihre Gegnerinnen nicht zurechtkamen.

Ohne zu glänzen, holte auch Melanie Scholze an Position drei zwei ungefährdete Punkte für ihr Team. Ersatzspielerin Silke Niebank bewies trotz der unglücklichen 2:3-Einzelniederlage ihre Konkurrenzfähigkeit in dieser Klasse. Am Sonnabend könnte Stendorf im direkten Duell noch Spitzenreiter TSV Holtum (Geest) abfangen. Dafür benötigt der FSC, der Rang zwei und die Aufstiegsrelegation bereits sicher hat, allerdings einen glatten 8:0-Sieg. „Nahezu unmöglich“, schätzt Melanie Scholze die Ausgangssituation ein, „zumal uns dann auch noch zusätzlich Carina Lilienthal fehlen wird.“

TuSG Ritterhude II – MTV Marxen 8:1: Bei den Hammestädterinnen erinnert in der Rückrunde mittlerweile nichts mehr an die ängstlichen Auftritte aus dem Herbst, als man sich beispielsweise in Marxen zu einem Unentschieden mühte. Eng verbunden mit dieser Leistungssteigerung ist das untere Paarkreuz der TuSG in Person von Katrin Monsees und Daniela Lilienthal. Durch viel Matchpraxis in den letzten Wochen strahlen beide enorme Spielfreude und Selbstsicherheit aus. Auch im letzten Saisonheimspiel blieben sie jeweils ungeschlagen und steuerten vier Punkte bei. Im Spitzeneinzel entzauberte Silke Kästingschäfer Marxens flinke Nummer eins Gerlinde Morche mit häufigem Schnittwechsel. Christiane Pelka gelang ein Achtungserfolg gegen die aufschlagstarke Christina Baumann.

TSV Altenbruch – TV Falkenberg 6:8: Den Saisonabschluss kosteten beide Teams noch einmal ausgiebig aus. Dreieinhalb Stunden duellierten sich die Tabellennachbarn, bis der TVF ein „i-Tüpfelchen“ unter die starke Spielzeit setzen durfte. Zu verdanken hatten die Gäste dies vor allem Jokerin Tanja Peters, die beim Stand von 6:6 überraschend Altenbruchs Nummer zwei Julia Oldhafer mit schnittlosen Bällen und Topspinschlägen in Tischnähe in die Knie zwang.

Die Gäste ließen sich sogar durch einen 1:4-Rückstand nicht beirren und zeigten teilweise beachtliche Nervenstärke. So triumphierten Beate Wangenheim und Janina Rittierodt in dieser Phase mit 12:10 beziehungsweise 11:9 im Entscheidungsdurchgang. „Wir sind sehr zufrieden und jetzt schon neugierig auf 2018/19“, erklärte Christiane Grotheer, die dann von einer personell unveränderten Falkenberger Aufstellung ausgeht.