Grasberg. Kevin Giesecke sucht nach einem Umzug beim SV Atlas Delmenhorst II eine neue sportliche Herausforderung. Der ehemalige Kicker der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf und des SV Hüttenbusch feierte im Osterholzer Landkreis in der Vergangenheit einige Erfolge auf dem Rasen. Der Defensivspieler holte unter Trainer Marco Miesner mit der TSG in der Saison 2017/2018 den Titelgewinn in der Kreisliga Osterholz, erzielte dabei in 26 Punktspieleinsätzen zwei Tore. Mit dem SV Atlas Delmenhorst II spielt Giesecke ab sofort in der Bezirksliga Weser-Ems 2, in die das Team aufgestiegen ist.