Linksverteidiger Kevin Sammann (vorne rechts) wird zum Saisonende den SV Blau-Weiß Bornreihe verlassen, was dort als "sportlicher wie menschlicher Verlust" gewertet wird . (Tobias Dohr)

Bornreihe. Wenn der SV Blau-Weiß Bornreihe an diesem Sonnabend um 16 Uhr beim Rotenburger SV angetreten wäre, dem Spitzenreiter der Fußball-Landesliga Niedersachsen, dann wäre es für Kevin Sammann vermutlich die letzte Begegnung gewesen, die er im Trikot der Blau-Weißen gegen die Rotenburger gespielt hätte. Wie bereits kurz berichtet, wird der 27-jährige Linksverteidiger die „Moorteufel“ zum Saisonende verlassen.

Für Kevin Sammann wäre die Herausforderung im Spiel beim souveränen Spitzenreiter gerade zur rechten Zeit gekommen. Zwischenzeitlich ein Abstiegskandidat, verzeichnen die Bornreiher mittlerweile einen Aufwärtstrend, holten elf Punkte aus den letzten fünf Spielen und verbesserten sich aktuell auf Tabellenplatz neun. In Rotenburg gegen den stärksten Angriff der Liga zu spielen mit dem besten Torjäger (Stefan Denker, 13 Treffer), hätte ihn echt gereizt: „Deshalb spielen wir doch Landesliga, weil so eine Herausforderung Spaß macht.“ Sammann hätte die „Moorteufel“ nicht chancenlos gesehen: „Das wäre eine Partie auf Augenhöhe geworden, weil wir ja auch spielerisch gut sind.“

Das mit dem Landesliga-Spaß wird sich Kevin Sammann in der kommenden Saison aber abschminken müssen: Er kehrt nämlich zu seinem Jugendverein TSV Fischerhude/Quelkhorn zurück, und der spielt gegenwärtig in der Kreisliga Verden. Freilich als Spitzenreiter. Weshalb Sammann auch sagt: „Ich hoffe ja, dass es in Fischerhude in der Bezirksliga weitergeht.“

Weshalb überhaupt der Wechsel? Schließlich spielt Sammann ja sehr überzeugend seinen mittlerweile vierte Saison im Teufelsmoor. „Ich werde die Zeit sehr missen“, verrät der markante Rotblonde und ergänzt: „Es war ja keine Entscheidung gegen Blau-Weiß, sondern für meinen Beruf. Ich hatte lange Ausschau gehalten nach einem Verein wie Bornreihe.“ Zuvor war er ja auch Akteur in Ottersbergs erster und zweiter Mannschaft gewesen sowie beim TSV Bassen.

Der berufliche Hintergrund bei Sammann, der in Vertrieb und Einkauf bei einem Biomasse-Betrieb arbeitet: Zumindest geplant ist, dass er im Sommer für drei Monate in die USA reist, wo er unter anderem seine Englisch-Kenntnisse vertiefen möchte. „Und wenn ich dann im Oktober zurück bin, wäre es zeitlich wohl zu spät, um fußballerisch noch Anschluss zu finden in Bornreihe.“ Das habe auch mit seinem persönlichen Ehrgeiz zu tun.

Für Bornreihes Spielertrainer Nils Gresens ist Sammanns bevorstehender Weggang „sportlich und menschlich ein großer Verlust“. Er könne aber verstehen, sagt Gresens, wenn sein Leistungsträger sich aus beruflichen Gründen für einen solchen Schritt entschieden habe. Gegen eine spätere Rückkehr zu den „Moorteufeln“ spräche rein gar nichts. „Vielleicht passt es ja irgendwann mal wieder“, hat Gresens noch eine kleine Hoffnung.

Immerhin freut sich der Spielercoach über eine andere Personalie: Vom Bezirksligisten TV Sottrum hat sich Patrick Klee den Blau-Weißen angeschlossen. Der 34-Jährige hat die Freigabe seines abgebenden Vereins und wäre voraussichtlich Ende April für Bornreihe spielberechtigt. „Meikel Klee hat seinen älteren Bruder bei uns ins Gespräch gebracht. Patrick ist vor zwei Wochen bei uns ins Training eingestiegen“, erklärt Nils Gresens. Alle im Verein seien sehr froh über die Offensivverstärkung. Patrick Klee machte allein in der damaligen Oberliga Niedersachsen Ost in 72 Einsätzen 25 Tore. Er spielte unter anderem für Güldenstern Stade, Bremervörder SC, TuS Heeslingen und Rotenburger SV.

Als Strafraumspieler könne Klee auch mit seinen 34 Jahren noch auf jeden Fall auf Landesliga-Niveau mithalten, sagt Nils Gresens. Das sei die willkommene Verstärkung, nach der man schon im Winter Ausschau gehalten habe. Es sei dabei sowohl um Quantität als auch um Qualität gegangen, ohne den Verein finanziell zu überfordern. „Regulär wäre Patrick noch für die restlichen fünf Punktspiele für uns einsetzbar“, so Gresens. Aber das hinge natürlich auch davon ab, wie es mit dem Spielbetrieb in dieser Saison weitergeht.

Klee war übrigens im Januar dieses Jahres für Sottrums Trainer Daniel Mathies als Interimscoach eingesprungen. Als wenig später Darius Sztorc, übrigens langjähriger Spieler auch beim Rotenburger SV, das Traineramt in Sottrum übernommen hatte, sollte Klee als spielender Co-Trainer fungieren. Daraus wurde aber nichts.