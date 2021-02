Landkreis Osterholz. Die Sonne und die milderen Temperaturen ziehen die Menschen seit vergangenem Wochenende wieder nach draußen. Und mit dem beendeten Winterschlaf steigt die Sehnsucht nach gemeinsamen Sporterlebnissen immer weiter an. Diese Momentaufnahme hat nun auch der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum Anlassen genommen, um sich mit einem offenen Brief an Politik und Gesellschaft zu wenden.

Unter der Überschrift „Kinder zurück auf den Platz" weist Fritz Keller ausdrücklich auf die Situation der Kinder und Jugendlichen hin und appelliert dabei an die Politik: "Die gesamte Gesellschaft, alle Branchen sehnen derzeit Lockerungen herbei. Sobald diese im Falle weiter sinkender Infektionszahlen und anlaufender Impfungen möglich sind, müssen vor allem unsere Kinder und Jugendlichen auf die Plätze an der frischen Luft zurückkehren dürfen, zunächst zum Training, später wieder im Spielbetrieb", lässt der DFB-Präsident wissen und fügt hinzu: "Sie leiden derzeit besonders stark unter den aktuellen Einschränkungen, und die Folgen des Bewegungsmangels sind noch gar nicht absehbar. Freunde beim Fußball treffen, Spaß miteinander haben – auch das fehlt, gerade in Zeiten von Wechsel- und Distanzunterricht, was für viele Schüler*innen ein echter Stressfaktor ist."

Auch der Präsident des niedersächsischen Fußballverbands (NFV) Günter Distelrath nutzt den offenen Brief des DFB-Präsidenten, um noch einmal auf die Situation im Jugendfußball hinzuweisen: „Seit nunmehr dreieinhalb Monaten sind in Deutschland Training und Spiele im Amateurfußball untersagt, die Sportplätze und Hallen verschlossen. Es ist für jeden eine extrem belastende Situation, vor allem aber für unsere Kinder und Jugendlichen." Die Gesundheit habe auch weiterhin absolut Vorrang, betont Diestelrath: "Das war und das bleibt unsere Maxime. Aber wir müssen auch im Blick haben, welche Folgen dauerhafter Bewegungsmangel und fehlende soziale Kontakte gerade für die Kinder und Jugendlichen haben können. Ich unterstütze deshalb nachdrücklich den offenen Brief von DFB-Präsident Fritz Keller und Rainer Koch, der diese Wirkung und Kraft des Fußballs unterstreicht. Die Politik muss die besondere Bedeutung des Fußballs für die Gesundheit und das Gemeinwesen in ihre Überlegungen einbeziehen", so Distelrath.

Anlässlich der Situation im Amateurfußball hat der DFB zeitgleich mit dem offenen Brief eine bundesweite Online-Umfrage eingerichtet, mit der die Stimmung in der Fußballszene noch genauer und detaillierter abgebildet werden soll. Die Umfrage läuft bis zum 26. Februar und richtet sich gleichermaßen an Spieler, Trainer, Eltern und Vereinsmitarbeiter. Der Link zur Online-Umfrage ist über die Homepage des NFV (www.nfv.de) oder über die Seite des Osterholzer Kreisfußballverbands zu erreichen (www.nfv-osterholz.de).