Verpasste gleich mehrfach günstige Gelegenheiten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Lilienthals Tobias Jugelt. (Werner Maass)

Lilienthal. Die Schachfreunde Lilienthal haben die große Überraschung verpasst. Beim haushohen Meisterschaftsfavoriten der Landesliga Nord, dem SK Kirchweyhe, unterlagen die Lilienthaler mit 2:6 und rutschten damit auf den dritten Tabellenplatz ab. Für den SFL-Vorsitzenden Detlef Pott steht fest: „Der Zug in Richtung Aufstieg ist damit für uns definitiv abgefahren.“

Das Endresultat kam angesichts einer mit sechs Großmeistern gespickten Mannschaft von Kirchweyhe aber auch nicht wirklich überraschend. „In dieser Aufstellung hätte Kirchweyhe auch in der zweiten Liga punkten können“, war sich Pott sicher. Der Tabellenführer wollte im vorentscheidenden Punktspiel offenbar nichts dem Zufall überlassen und war zum ersten Mal überhaupt in Bestbesetzung angetreten. Was dazu führte, dass sich die Lilienthaler Mannschaft kaum mit den sieben Kroaten und dem einen Serben verständigen konnte.

Gesprochen wird an den Schachbrettern ja ohnehin nicht viel – weshalb es nach einer eher wortkargen und zurückhaltenden Begrüßung schnell losging mit dieser hochklassigen Landesliga-Begegnung. Und siehe da, nach rund einer Stunde und etwa 13 gespielten Zügen war an keinem der acht Bretter die Übermacht der Kirchweyher zu erkennen. „Unsere Spieler hatten sich sehr gut auf ihre Gegner vorbereitet“, lobte Detlef Pott die starken Eröffnungsphasen der Lilienthaler. Die Erste, die sich den heftigen Angriffen des Gegners nicht länger erwehren konnte, war Lyubka Genova. An Brett sieben gab sie nach knapp drei Stunden Spielzeit auf.

Husarenritt von Peter Jürgens

Mittlerweile hatte sich auch an den anderen sieben Brettern der Wind gedreht. Die favorisierten Kirchweyer lagen zu diesem Zeitpunkt fast überall aussichtsreich in Stellung. Mit dem 57. Zug musste Vera Jürgens an Brett fünf gegen Zoran Jovanovic die Segel streichen. Zur Verdeutlichung: Der Kirchweyher hat 323 DWZ-Punkte mehr auf dem Konto. „Das sind Welten“, stellte Detlef Pott klar, wie groß der Unterschied in den Spielstärken mitunter war.

Beinahe zeitgleich musste auch Erik Hoeksema an Brett vier die Überlegenheit von Mladen Palac anerkennen. Nach dreidreiviertel Stunden stand es also bereits 0:3 aus Sicht der Lilienthaler. Doch dann sorgte Peter Jürgens an Brett sechs für ein echtes Highlight. Er hatte sich auf das Duell mit Robert Zelcic, der 305 DWZ-Punkte mehr aufweist, intensiv vorbereitet – und wurde nach vier Stunden und 20 Minuten mit einem Remis belohnt. Eine ausgeglichene Partie führte zu einem Endspiel, in dem die kleinste Ungenauigkeit sofort vom Gegenspieler bestraft würde. So kam es zu einer Stellung, die eine dreimalige Zugwiederholung nach sich ziehen musste. „Andernfalls hätte einer der beiden die Partie verloren“, berichtete Pott. Dreimalige Zugwiederholung bedeutet Remis, vorausgesetzt einer der Spieler reklamiert das für sich. In diesem Fall tat es schließlich Zelcic, was Jürgens das viel beachtete Resultat bescherte.

Den zweiten halben Zähler steuerte an Brett eins Petar Genov bei. Auch er gestaltete das Duell gegen Hrvoje Stevic ausgeglichen. „Beide kamen mit jeweils fünf nicht verbundenen Bauern in ein spannendes Endspiel. Hier versuchte Stevic zwar noch zu tricksen, aber darauf fiel Genov nicht herein“, sagte Pott. Nach fünfstündiger Spielzeit musste an Brett drei Maurice Schippers gegen Aleksander Kovacevic die Waffen strecken, nachdem er einen spielentscheidenden Springer nicht mehr hatte verteidigen können.

Eine halbe Stunde später endete schließlich die laut Pott „merkwürdigste Partie des Tages“. An Brett zwei spielten Tobias Jugelt und Ante Brkic gegeneinander. Und beide verpassten im Verlaufe dieses Duells jeweils zwei bis drei Möglichkeiten, das Ganze zu ihren Gunsten zu entscheiden. Am Ende war der Kirchweyher der etwas glücklichere Gewinner. Im letzten noch laufenden Match an Brett acht hatte Gert Jan Timmerman gegen Srdjan Vernacki bereits ein Remis-Angebot abgelehnt. In einem von Zeitnot geprägten Duell ging der Kirchweyher materiell zwar etwas besser aufgestellt ins Endspiel, doch Timmermann nutzte seine vorteilhafte Brettstellung, um den Gegner geradezu zusammenzuschieben. „Er hat Vernacki regelrecht in Mattstellungen gepresst“, zeigte sich Pott tief beeindruckt von der druckvollen Spielweise Timmermanns, der am Ende den einzigen vollen Punkt einspielte. „Alles in allem hatte ich mit einer Niederlage gerechnet. Mit 2:6 ist die aber sicherlich zu hoch ausgefallen“, fasste Detlef Pott das Geschehen zusammen.