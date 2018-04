Kaum Luft zum Atmen: Hier wird Felix Gartelmann (am Ball) von der Hamburger Defense gestoppt. (Christian Kosak)

Ritterhude. Sie hatten sich so viel vorgenommen für ihr erstes Heimspiel der Saison in der Football-Regionalliga Nord, doch nach der deutlichen 6:34-Pleite gegen die Hamburg Pioneers herrschte bei den Ritterhude Badgers nur noch Frust.

Auch Headcoach Robert Schulz war nach dem schwachen Auftritt und der zweiten klaren Niederlage zum Saisonstart restlos bedient. „Wir sind total enttäuscht und haben jetzt einen klassischen Fehlstart hingelegt. Das war von allen Mannschaftsteilen zu wenig“, sagte Schulz im Anschluss an die Partie, die sich gegen Ende des Spiels zu einem echten Debakel entwickelte.

Vor allem Ritterhudes Quarterback Maximin Lange erwischte einen rabenschwarzen Tag, warf gleich fünf Interceptions und produzierte zusätzlich noch einen Fumble. „Bei sechs Ballverlusten musst du dich dann über so eine Packung auch nicht beschweren“, monierte Schulz, der seinem Spielgestalter aber nicht die Alleinschuld an der Niederlage geben wollte.

Offensive von Beginn an anfällig

Doch in der Offensive lief schon zu Beginn wenig zusammen, und bereits im ersten Abschnitt kassierte die Hamburger Defensive die ersten beiden schwachen Passversuche. Immerhin hielt in der ersten Hälfte die Badgers-Abwehr noch stand, stoppte die Angriffsversuche der Hansestädter oftmals schnell und kam durch Daniel Reffelmann auch zu einer Interception.

Als Lange aber direkt zu Beginn des zweiten Viertels erneut den Ball verlor, gingen die Gäste doch in Führung. Mit einem Fake-Punt überrumpelten sie die Dachse, und der starke Louis Müller trug den Ball über das halbe Spielfeld bis an die 1-Yard-Linie – kurz darauf wurden auch die verbleibenden Zentimeter überbrückt und auch der folgende Pat (Point after Touchdown) war erfolgreich. Da auf der anderen Seite bis auf einige starke Läufe des emsigen Felix Gartelmann wenig gelang, ging es mit einem 0:7 in die Kabinen.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs schienen die Hausherren dann zunächst besser in die Partie zu kommen und eroberten den Ball dank einer Interception von Nico Rahtje. Auch Lange zeigte endlich einmal sein Potential und bediente Tammo Vroom mit einem langen Pass. Wenige Spielzüge später fand er Til Sander aus fünf Yards in der Endzone, und die über 800 Zuschauer durften jubeln. Lange hielt diese Freude allerdings nicht.

Zunächst wurde der Extrapunkt vergeben, und praktisch im Gegenzug reichte ein kurzer Screen-Pass aus, um die komplette Badgers-Defensive aus den Angeln zu heben. Pascal Krenzlein nutzte dies aus und trug den Ball aus großer Distanz über die Linie. Mit der vierten Interception von Lange war dann die Hoffnung auf ein Comeback dahin, und ein Lauf aus 30 Yards führte zum vorentscheidenden 6:20.

Zwar gaben sich die Hammestädter nicht auf und versuchten durch das Laufspiel zum Erfolg zu kommen, die Hamburger Defensive präsentierte sich aber sehr stabil und aggressiv. Statt einer Aufholjagd entwischte Corvin Müller auf der anderen Seite allen Gegenspielern und rannte 70 Yards bis zum nächsten Hamburger Touchdown.

Als Maximin Lange den Ball dann zu allem Überfluss auch noch nach dem Snap verlor, setzte sein solide aufspielender Gegenüber Joshua Petersen den Schlusspunkt und sorgte mit einem sehenswerten Touchdown-Pass auf Konstantin Buchholz für die letzten Zähler der Partie.

Trotz des enttäuschenden Spielverlaufs spendeten die gewohnt lautstarken Zuschauer den niedergeschlagenen Spielern im Anschluss aufmunternden Applaus, und noch lange nach Spielschluss schwor sich das Team auf die anstehenden Aufgaben ein. Schon am kommenden Wochenende bietet sich dabei in Hannover die Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren und somit auch den letzten Tabellenrang schnellstmöglich wieder abzugeben.

Dafür muss aber unter der Woche hart gearbeitet werden: „Alle müssen jetzt richtig gut und hart trainieren“, forderte Cheftrainer Robert Schulz eine passende Reaktion und kündigte schon einmal intensive Trainingseinheiten an.