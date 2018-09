Vergangene Saison durfte sich die SG mit Joanna Kullik, Susanne Lask (verdeckt), Vivien Kullik, Sarah Groborz und Laura Kullik (von links) über Platz vier freuen. (Guido Specht)

Karlshöfen. Platz vier in der vergangenen Spielzeit, einen Punkt entfernt von der Vizemeisterschaft: Das ist die durchaus positive Bilanz einer von Verletzungen gebeutelten SG Karlshöfen/Gnarrenburg in der Oberliga-Saison 2017/18. Das Tabellenmittelfeld als zuvor ausgegebenes Saisonziel wurde von den Volleyball-Damen erreicht, wenn nicht gar übertroffen.

Die Chemie im Team stimmt. Alexander Maaser wird die Mannschaft auch in Zukunft hauptverantwortlich betreuen. „Es macht einfach Spaß mit diesen Mädels. Da stimmt es nicht nur in, sondern auch außerhalb der Halle“, macht Maaser klar. Er wird auch die Oberliga-Saison 2018/19 mit der Mannschaft bestreiten. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt: „Wir konnten in der vergangenen Saison häufig nicht komplett trainieren, auch aufgrund der beruflichen Situation einiger Spielerinnen. Hinzu kommt der immer kleiner werdende Kader. Wir freuen uns über jeden Neuzugang“, so Maaser zu den Problemen seines Teams.

Neben Joanna Kullik, die studienbedingt den Platz im Team räumte, wird auch Diana Grigat zwischenzeitlich aufgrund einer Schwangerschaftspause fehlen. Als Neuzugang wird Amelie Vogel aus der Zweitvertretung der SG Karlshöfen/Gnarrenburg zur Mannschaft stoßen.

Die Oberliga 2 des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbands wird in diesem Jahr durch viele neue Mannschaften bereichert. „Zum Großteil sind uns die diesjährigen Liga-Teams noch unbekannt, darauf freuen wir uns. Die Auswärtsfahrten sind oft sehr weit, es gibt jedoch auch einige Mannschaften aus Bremen“, so Maaser. Aus der vergangenen Oberliga-Spielzeit ist kein Team mehr vertreten. Als Saisonziel hat Maaser den Klassenerhalt ausgegeben.

„Höhere Ziele wollen wir uns aufgrund des kleinen Kaders und einiger notwendiger Umstellungen nicht setzen. Hauptsache ist, mit diesem tollen Team den Spaß am Volleyball zu behalten“, macht er die Ambitionen seiner Mannschaft klar. Auf der Diagonalposition wird durch den Abgang Joanna Kulliks eine Neuerung zu erwarten sein. Zudem soll in der Mitte vermehrt auf die Jugend gesetzt werden. Seine Philosophie behält Maaser bei: Über den Spaß am Sport sollen Elan und Spielfreude geweckt werden.

Doch kein Spiel ohne entsprechende Vorbereitung. Im Training der letzten Wochen sei hart gearbeitet und viel Schweiß vergossen worden, die Trainingssituation habe sich verbessert und es seien vor dem Start ins neue Volleyball-Jahr einige Fortschritte erkennbar, berichtet Maaser.

Die neue Spielzeit wird mit einem Gastspiel bei der BTS Neustadt am kommenden Sonnabend eröffnet (15 Uhr, Bezirkssportanlage Bremen-Süd). Coach Maaser wird urlaubsbedingt nicht dabei sein können. Er prognostiziert ein spannendes Duell: „Neustadt hat in den letzten Jahren einige Veränderungen durchgemacht, einige Zu- und Abgänge gehabt. Da können wir gespannt sein, was uns erwartet. Ein Sieg zum Saisonstart wäre super für das Selbstvertrauen. Wir sind gespannt und wollen dort punkten.“ Sylvia Damann-Kullik wird die SG-Damen als Spielertrainerin durch die Partie führen.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Lena Neumann, Sylvia Damann-Kullik, Laura Kullik, Vivien Kullik, Amelie Vogel, Kathy Hahs, Diana Grigat, Rieke Suske, Sarah Groborz, Iris Elbrandt, Swetlana Koch, Susanne Lask. Zugang: Amelie Vogel (2. Damen). Abgang: Joanna Kullik (Studium).