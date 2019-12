Nils Koehle (rechts), hier gegen TSG-Akteur Marcel Grimsehl, bereitete das Tor des Tages gegen die TSG Wörpedorf vor. (Tobias Dohr)

Lilienthal. Der SV Lilienthal-Falkenberg hat es beim 1:0 (1:0) gegen die TSG Wörpedorf unnötig spannend gemacht. Nach einer überlegenen ersten Hälfte versäumten es die Lilienthaler, die Partie mit dem zweiten Tor zu entscheiden. Die TSG kam dann zwar besser ins Spiel, strahlte dabei jedoch selten Torgefahr aus. Mit dem Sieg gelang Lilienthal die Revanche für das Aus im Pokal-Viertelfinale.

Der SV Lilienthal-Falkenberg war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Es dauerte jedoch einige Zeit, bis diese Überlegenheit auch zu Torchancen führte. Ein Distanzschuss von Kai Kansmeyer blieb die einzig gefährliche Aktion in der Anfangsviertelstunde. Nach 20 Minuten spielten die Blau-Gelben dann zielstrebiger nach vorne. Zunächst verfehlte Kansmeyer nach zwei Doppelpässen mit seinen Teamkameraden das Tor zwar erneut, dieser schnell und direkt vorgetragene Angriff war aber die Initialzündung zu einer Reihe guter Offensivaktionen, wovon gleich die nächste für das Tor des Tages sorgte. Nach einer Kombination über die linke Seite brachte Nils Koehle den Ball scharf in den Fünfmeterraum, wo Serdar Sengul zum 1:0 vollstreckte (21.). Wenig später hätte Christian Lübsin beinahe auf 2:0 erhöht, er verpasste die Flanke von Koehle jedoch um Haaresbreite.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Lilienthaler einige Möglichkeiten, um das Spiel zu entscheiden, spielten vielversprechende Angriffe aber nicht gut zu Ende. Danach lebte die Partie über weite Strecken nur von der Spannung durch das knappe Ergebnis. Die neuformierte junge Innenverteidigung aus Dennis Reichle und Hannes-Paul Deismann hatte aber bis zum Schlusspfiff keine Probleme mit der offensiv viel zu harmlosen TSG.

„Ich bin sehr zufrieden mit den beiden. Gib denen noch ein halbes Jahr, dann ist LiFa wieder ganz oben dran“, freute sich Trainer Hassan Jaber, welcher sich aufgrund des Personalmangels sogar noch selbst eingewechselt hatte. Auch sein Gegenüber Gregor Schoepe war nicht vollkommen unzufrieden: „Die zweite Halbzeit war viel besser von uns, mit ein bisschen Glück machen wir den Ausgleich. Im Endeffekt war es aber ein verdienter Sieg für Lilienthal.“