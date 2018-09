Trug sich beim Auftaktsieg der VSK-Basketballerinnen über Osnabrück mit vier Punkten in die Scorerliste ein: Tania Brunke. (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Nach dem dritten Viertel hatten die Gastgeberinnen noch mit 39:43 zurückgelegen. „Es war von Anfang an ein offenes Spiel, in dem die beiden Defensiven dominiert haben“, fasste VSK-Akteurin Tabea Kuschmitz zusammen.

Im ersten Viertel gingen die Grün-Weißen mit 16:12 in Führung. „Beide Teams hatten aber im Verlaufe der Partie ihre guten und schlechten Phasen. Das ist aber auch normal. Am Saisonanfang läuft eben noch nicht alles rund“, sagte Kuschmitz. Zur Pause schrumpfte der Vorsprung für das Heimteam auf nur noch einen Zähler zusammen. „Das dritte Viertel war dann nicht gut vom VSK“, teilte der ehemalige Trainer der Mannschaft, Markus Dannenbaum, mit, der als Zeitnehmer im Einsatz war. Da die Osnabrückerinnen sich zuvor zeitweise sehr schwer getan hatten, unter den Korb zu kommen, probierten sie es nun vermehrt mit Drei-Punkte-Würfen und hatten damit auch Erfolg. Alleine Greta Meyer erzielte insgesamt vier Dreier. Damit kippte das Match.

Doch mit einem Kraftakt kamen die Gastgeberinnen wieder ins Spiel zurück. „Da zwischendurch bei uns nicht mehr viel zusammenging, haben wir es mit einer guten kämpferischen Leistung umgebogen“, erklärte Tabea Kuschmitz. Die Osterholz-Scharmbeckerinnen hielten ihren Kontrahenten im finalen Abschnitt gut vom eigenen Korb weg und zeigten sich im Angriff sehr variabel. Die Kreisstädterinnen erzielten sowohl Punkte über die Außen als auch durch schnelle Gegenstöße und durch schöne Zuspiele ans Brett.

„Streckenweise war das schon sehr schön anzuschauen. Dennoch blieb es bis zum Ende spannend“, ließ Markus Dannenbaum wissen. Da es auch sehr körperlich zur Sache ging, schieden einige Akteurinnen entweder mit dem fünften Foul aus der Partie aus oder standen zumindest kurz davor. Bei der Heimformation musste Hannah Joest vorzeitig das Feld verlassen. Karina Bothe und Tabea Kuschmitz nahmen sich nach vier Fouls zudem gegen Ende der Begegnung etwas zurück. „Wir haben aber am Ende das Zepter wieder übernommen“, frohlockte Kuschmitz, die den einzigen Dreier für den VSK verbuchte. Ihre Formation verwandelte 19 von 33 Freiwürfen.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (4), Katja Bothe (13), Alena Böttjer (2), Janina Böttjer (15), Brunke (4), Joest (11), Kriese, Kuschmitz (5), Tamanini

Zur Sache

Kein Trainer, keine Neuzugänge – aber auch keinen Absteiger

Nachdem es den Basketballerinnen des BC VSK Osterholz-Scharmbeck nicht gelungen war, einen neuen Trainer zu finden, coachen sie sich weiterhin selbst. Alena Böttjer leitet jedoch einmal in der Woche eine Teameinheit. „Ansonsten machen wir es aber gemeinsam“, betont VSK-Spielerin Tabea Kuschmitz. Da es nur acht Mannschaften in der Oberliga West gibt, muss am Ende der Saison auch kein Team absteigen.

„Das ist natürlich schon einmal beruhigend“, räumt Kuschmitz ein. Die Grün-Weißen haben sich aber ohnehin vorgenommen, im Mittelfeld zu landen. „Wenn dann am Ende wieder fünf oder sechs Siege herausspringen, ist das in Ordnung“, urteilt VSK-Ex-Trainer Markus Dannenbaum. Für ganz oben dürfte es indes nicht reichen. „Wir werden die Saison nicht auf dem ersten Platz abschließen“, gibt sich Kuschmitz keinen Illusionen hin.

Personell hat sich nicht viel geändert bei den Kreisstädterinnen. Gut möglich, dass sich im Laufe der Saison noch die eine oder andere Spielerin dazugesellt. „Wir hatten schon Interessenten. Aber bisher gibt es da noch nichts Konkretes“, informiert Kuschmitz. Was den Verein genau in dieser Serie erwartet, könne die 25-Jährige nicht sagen: „Dafür gibt es einfach zu viele neue Teams in der Oberliga.“