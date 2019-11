Nur schwer aufzuhalten: Bereits nach drei Minuten erzielte Patrick Hirsch, hier gegen den TV Oyten, das 1:0 gegen den SV Ippensen. (Tobias Dohr)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Aufschrei der Erleichterung hallte am gestrigen Sonntag durch das Stadion am Klosterholz. Der VSK Osterholz-Scharmbeck fuhr mit dem 2:1 (1:0) gegen den Tabellendritten SV Ippensen den dritten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga 3 ein. Patrick Hirsch und Dustin Hirsch veredelten je einen Angriff für das Schlusslicht. Beim Abpfiff von Schiedsrichter Bilel Bourkhis (TB Uphusen) atmeten die Kreisstädter kollektiv durch.

Die Kreisstädter legten gegen den ambitionierten Gegner einen Bilderbuchstart hin. Bereits nach drei Minuten schlug der Ball im Gäste-Gehäuse ein. Steffen Gardianczik spielte das Spielgerät hinter die Abwehrkette des SV Ippensen. Patrick Hirsch erfasste die Situation blitzschnell und vollendete aus Mittelstürmerposition. Gäste-Torwart Florian Krause hatte beim frühen Gegentreffer noch eine Hand am Ball, ohne den VSK-Abschluss zu entschärfen.

Mit dem Rückenwind der Führung blitzte durch gelungene Ballstafetten Selbstvertrauen bei den Grün-Weißen auf. Die Platzherren verloren nach über 20 Minuten durch zu große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen aber zwischendurch den Zugriff. Der Gast vermochte daraus jedoch kein Kapital zu schlagen. „Wir haben hinten nicht so richtig etwas zugelassen“, stellte Trainer Oliver Schilling seiner Defensivabteilung ein gutes Zeugnis aus. Malte Vollstedt strahlte viel Präsenz aus. Der VSK-Torwart trieb den Ehrgeiz seiner Mitspieler durch seine Körperspannung und Kommandos häufig an. Vollstedt lieferte auch dank mehrerer Paraden eine Partie ohne Fehl und Tadel.

Ali Dag bereitete über den rechten Flügel schließlich das 2:0 des VSK Osterholz-Scharmbeck vor. Dustin Hirsch überlistete den Gäste-Keeper Florian Krause nach dieser Maßvorlage aus der Drehung heraus (78.). Der Anschlusstreffer durch Jannik Klein kam für den SV Ippensen etwas zu spät (88.). Brenzlig wurde es in der VSK-Hälfte nicht mehr. Zudem setzten die Hausherren Nadelstiche. So verfehlte Ben Jessop nach einer überragenden Einzelaktion den Gäste-Kasten per Lupfer nur knapp (90.).