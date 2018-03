Zwei Altmeister unter sich: Pennigbüttels Rene Thiel, 41 Jahre alt, schirmt den Ball gekonnt gegen Lilienthals Christian Holldorf, 33 Jahre, ab. Am Ende vergaben beide Offensivspieler gute Möglichkeiten für ihr Team. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. Um ein Haar wäre in der letzten Sekunde doch noch das passiert, was Marco Meyer befürchtet hatte. Kevin Bähr hatte eine letzte Freistoßflanke vor das Tor des SV Komet Pennigbüttel geschlagen, wo der eingewechselte Yves Kambou sich hochschraubte und den Ball per Kopf perfekt Richtung Torwinkel befördete. Doch Torhüter Ole Pasbrig rettete für seine Lila-Weißen das 0:0 gegen den SV Lilienthal-Falkenberg. Es war am Ende ein durchaus gerechtes Ergebnis in diesem Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3.

"Wir hätten längst mit 2:0 führen müssen", brachte Marco Meyer den Verlauf der zweiten Halbzeit auf den Punkt. Das stimmte zweifelsohne, allerdings vergaß der Pennigbütteler Trainer bei seiner Analyse auch nicht die Lilienthaler Großchance, mit der die Gäste das Derby erst so richtig eröffnet hatten. Alexander Lohs brachte einen Freistoß in den Sechzehner, wo Christian Holldorf völlig freistehend aus acht Metern zum Schuss kam, aber nur die Latte traf.

Nachdem Alex-Christian Ruf kurz darauf den Pennigbütteler Außenverteidiger Kevin Rapp wie beim Rugby aus vollem Lauf umrannte, und Schiedsrichter Ronny Jenchen dafür nicht mal Gelb zeigte, wurde die Partie zusehends nickliger. Der Unparteiische hatte dabei mit seinem Strafmaß nicht immer ein glückliches Händchen, kam am Ende aber mit viel Wohlwollen um einem Platzverweis herum. Spielerisch tat sich in den ersten 45 Minuten nicht mehr viel. "Komet"-Spielmacher Marvin Eberhards probierte es aus fast 30 Metern (22.), kurz darauf hatte Lilienthals Keeper Stephen Osei keine Probleme bei einem Abschluss von Stürmer Rene Thiel (42.). Viel mehr passierte nicht mehr in Halbzeit eins.

Wechsel sorgt für Belebung

Meyer reagierte und brachte mit Flügelspieler Tobias van Bree für Andreas Lühr einen weiteren Offensivakteur. Und der sorgte über rechts für ordentlich Belebung und hatte zudem die erste gute Möglichkeit der zweiten Halbzeit. Nach einem schnellen Flankenwechsel von Rene Thiel brachte Kevin Rapp das Spielgerät direkt in die Mitte, wo van Bree das Leder aber nicht richtig traf (58.). Neun Minuten später setzte Thiel einen Kopfball nach einer Flanke von Konstantinos Katsanos übers Tor. Die "Kometen" hatten sich spätestens jetzt ein Übergewicht erspielt, nachdem die Gäste in den Minuten nach der Pause zunächst aktiver waren.

Doch die Lilienthaler, bei denen Co-Trainer Rüdiger Mohr für den erkrankten Michael Rickers das Coaching übernahm, taten sich mit fortlaufender Spieldauer immer schwerer mit einem konstruktiven Spielaufbau. Die Hausherren ließen hingegen wenigsten ein paar Mal ihre Fähigkeiten aufblitzen. So beispielsweise bei der größten Chance des Abends. Einen langen Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte bekam Lilienthals Linksverteidiger Marc Gaber nicht unter Kontrolle. Murat Cengiz setzte Gaber unter Druck und eroberte sich das Leder auf Höhe der Mitellinie.

Der zentrale Mittelfeldmann, der sein erstes Spiel von Beginn an bei den Lila-Weißen machte und eine starke Leistung zeigte, spielte den Ball direkt weiter und schickte Konstantinos Katsanos auf die einsame Reise. Doch der Pennigbütteler Stürmer scheiterte an SVL-Torwart Stephen Osei (70.). "Wenn sich das mal nicht rächt", unkte Marco Meyer, doch es blieb beim torlosen Unentschieden. Eberhards vergab eine letzte gute Möglichkeit für die "Kometen", ehe Pasbrig auf der Gegenseite schließlich gegen Kambou zur Stelle war.

Die Zuschauer diskutierten nach Abpfiff aber ohnehin über eine andere Szene, die sich abseits des Spielgeschehens ereignet hatte. Fünf Minuten vor Schluss gerieten nämlich Alexander Lohs uns Stefan Hobbie aneinander. "Er schlägt mir auf meinen Brustkorb", gab Hobbie hinterher zu Protokoll. Der Linienrichter hatte die Szene auch gesehen, allerdings nur für gelbwürdig gehalten. So trennten sich die beiden Rivalen am Ende doch noch schiedlich und friedlich mit einem torlosen Remis. Ein Resultat, dass Rüdiger Mohr als absolut gerecht einstufte: "Das Spiel hatte keinen Sieger verdient gehabt. Pennigbüttel hatte einmal großes Glück beim Lattentreffer, wir aber auch. Wir sind zufrieden mit dem einen Punkt."