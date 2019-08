Malte Jaskosch hat Pennigbüttel die richtigen Anweisungen gegeben. (Tobias Dohr)

Pennigbüttel. Der SV Komet Pennigbüttel hat die ersten drei Punkte unter seinem neuen Trainer Malte Jaskosch mit dem 3:2 (1:0) beim TV Sottrum in der Fußball-Bezirksliga 3 eingefahren. Der Sieg war aber ein wenig glücklich, gab der Neu-Coach zu, „ein Unentschieden wäre das verdiente Ergebnis gewesen“.

Andererseits: Die Mannschaft des SV Komet ging nach den Worten ihres Trainers auch an ihre Grenzen und habe sich das Glück so auch erarbeitet – „bei allem, was auch noch nicht so gut lief“. Und davon war vor allem in der ersten Halbzeit einiges zu sehen, als beide Mannschaften über ein Abtasten nicht hinauskamen und sich eher neutralisierten. Einzig Bonce Ciftci ließ mit einem Lattentreffer aufhorchen (3.)

Ciftci war es auch, der kurz vor der Pause in den Sottrumer Strafraum eindrang, gelegt wurde, selbst den Ball auf den Elfmeterpunkt legte und zum 1:0 traf (42.). Doch den zweiten Durchgang eröffneten die Gastgeber mit viel mehr Druck – der Doppelschlag nach wenigen Minuten zeichnete sich förmlich ab. Die Sottrumer spielten den Ball in der 53. Minute auf Pennigbüttels linker Abwehrseite schnell heraus, ein präzises Anspiel kam zu Matthias Michaelis, der den Ausgleich markierte.

Und nur zwei Minuten später wiederholte sich dieses Angriffsformat quasi; Pennigbüttels Abwehrrecke René Thiel wurde im SV-Strafraum zwar gefoult, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen, und wieder war Matthias Michaelis zur Stelle, der die Platzherren mit 2:1 in Führung brachte.

Nach diesen beiden bislang einzigen Torchancen des TV Sottrum hatte der SV Komet in der 60. Minute „Riesenglück“ (Jaskosch), aber sein Keeper Philip Böttjer verhinderte mit einer überragenden Parade die eigentlich sichere Möglichkeit der Gastgeber, die Führung auszubauen. Die Gäste rafften sich noch einmal zu einer Trotzreaktion auf – und schafften das 2:2 (68.). Tobias van Bree hatte geschossen, TVS-Keeper Lenn-Mika Reiter nur abklatschen lassen, der durchgestartete Murat Cengiz vollstreckte aus zwei Metern.

Eigentlich präsentierten sich beide Teams nun müde. In der 85. Minute landete ein Thiel-Freistoß aber noch einmal auf dem Kopf des eingewechselten Tim Weinmann, der wunderschön aus 14 Metern den 3:2-Siegtreffer für die Kometen anbrachte.