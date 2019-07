Niklas Beckmann und der 1. FC Osterholz-Scharmbeck mussten sich dem ASV Ihlpohl geschlagen geben. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Am letzten Spieltag der Gruppe Zim-Tec sicherte sich der SV Komet Pennigbüttel mit einem 2:0-Sieg über den SV Grohn noch den Gruppensieg. Der ASV Ihlpohl feierte gegen den klassenhöheren 1. FC Osterholz-Scharmbeck beim 2:1 immerhin noch einen Achtungserfolg.

ASV Ihlpohl – 1. FC Osterholz-Scharmbeck 2:1 (1:0): Bereits in der vierten Spielminute visierte ASV-Akteur Pascal Zabel den Pfosten an, ehe Marius-Henrik Schulz das 1:0 für Ihlpohl markierte (10.). Nach einem Freistoß von Jannik Bach musste der Innenverteidiger am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten. Generell zeigte sich Ihlpohl sehr engagiert mit guten Ballbesitzphasen, während der 1. FCO auffällig oft lange Bälle schlug, die aber keinen Adressaten hatten oder fanden, was auch Trainer Rolf Bauer monierte.

Einer dieser Bälle kam dann aber dennoch an, als Daniel Rhodin einen Freistoß fix ausführte, Ihlpohl für einen Moment nicht sortiert war und Dominik Staub auf die Reise geschickt wurde. ASV-Keeper Moritz Eckhoff sprang am langen Ball vorbei, doch Staub schloss zu schwach ab, Otto Schmidt konnte noch vor der Linie klären (26.). Ihlpohl kam zunächst besser aus der Kabine und konnte unter Mithilfe des 1. FCO auch das 2:0 erzielen: Bach spielte einen überragenden Pass in die Tiefe auf Jonas Brandt, der jedoch gar nicht an den Ball kam, da Niklas Beckmann per Klärungsversuch ins eigene Tor traf (33.).

Lattentreffer kurz vor Schluss

Ihlpohl spielte von nun an etwas defensiver, ließ aber bis auf zwei Situationen kaum noch etwas zu. Eine davon brachte den Anschlusstreffer, als Reinhold Heinrich nach einem Abschluss vom eingewechselten Rene Monsees abstauben konnte (41.). Beinahe hätte Heinrich noch den Ausgleich erzielt, doch sein Kopfball klatschte in der 58. Minute mittig an die Latte. ASV-Trainer Günter Brandstetter war durchaus zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und freute sich über den ersten Sieg der Vorbereitungszeit: „Wir haben ständig Balldruck ausgeübt und die Ordnung hat gepasst“, so der Trainer. Sein Gegenüber Rolf Bauer war hingegen nicht so zufrieden, erkannte seiner Mannschaft aber eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte an. „Diese junge Truppe braucht noch etwas Zeit“, so Bauer.

SV Grohn – SV Komet Pennigbüttel 0:2 (0:0): Beinahe wären die „Husaren“ nach wenigen Sekunden in Führung gegangen, doch Muhammet Özkul konnte einen Fehler von Pennigbüttels René Thiel nicht ausnutzen und schoss über das Tor. In der Folge entwickelte sich ein Spiel ohne große Höhepunkte, denn beide Teams waren sehr um defensive Stabilität bemüht. So waren auch zwei geblockte Abschlüsse der Pennigbütteler Florian Lührsen und Fabian Kauf (10.), sowie ein weiterer Versuch von Muhammet Özkül (29.) noch die größten „Aufreger“.

In der zweiten Halbzeit wurden die „Kometen“ nach und nach stärker, dennoch brauchte es einen Dosenöffner-Moment: Diesen hatte der eingewechselte Robin Krüger parat, der sich zunächst mit einer Körpertäuschung in Position brachte und von da aus überragend den ebenfalls eingewechselten Lars van Bree bediente, der vor Grohn-Keeper Dennis Magull die Ruhe behielt (50.). Stefan Hobbie köpfte kurz danach nach einer Ecke an die Latte (53.), ehe Jonas Krebs das 2:0 erzielte, nachdem der SV Grohn den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone befördern konnte (58.).

Durch den Sieg sicherte sich Pennigbüttel den Gruppensieg, Grohn rutschte noch auf den zweiten Rang. Beide Mannschaften hatten jedoch schon vor Anpfiff des Spiels den Halbfinaleinzug sicher. „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, befand Grohn-Spielertrainer Jan-Philipp Heine, der zufrieden war, dass seine Mannschaft über weite Strecken gut verteidigt hatte. Auch Pennigbüttels Coach Malte Jaskosch lobte seine Defensive, die nicht viel zuließ. „Wir haben hier, obwohl wir schon morgen im Halbfinale ranmüssen, vollen Einsatz gezeigt“, zeigte sich der „Kometen“-Trainer vor dem Duell gegen die SG Aumund-Vegesack zufrieden. Der SV Grohn muss im zweiten Halbfinale gegen den 1. FC Burg antreten (Spiele bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).