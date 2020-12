Fußball 1.Kreisklasse Osterholz, TSV Worphausen - SV Barisspor 0:2, Helmut Schneeloch (Tobias Dohr)

Helmut Schneeloch: Es hat sich im Prinzip alles genauso bestätigt, wie ich es erwartet hatte. Wir haben die Ligen extra klein gehalten, damit wir in jedem Fall am Ende auch eine Wertung machen können, falls die Saison wieder unterbrochen wird. Das hat super geklappt. Bei den Jüngeren haben wir fast alle Ligen als einfache Spielrunde zu Ende gebracht. Darauf können wir jetzt im Frühjahr aufbauen.

Da ist vor allem die Frage, wie es auf Bezirksebene weitergeht. Da steht eine Entscheidung noch aus, die wird aber noch vor Weihnachten getroffen. Die Frage, ob es zum Frühjahr Aufsteiger in den Bezirk geben wird, können nicht wir treffen. Falls es aber so sein wird, wissen wir eigentlich genau, wen wir melden.

Nein, das ist sie nicht, denn wir haben ja im Vorfeld der Saison gesagt, dass wir über die Herbstserie die Pokalsieger ermitteln wollen. Die Herbstmeister sind gleichzeitig Pokalsieger und treten im Sommer in Meyenburg gegen die jeweiligen Meister an. Diese Pokalsieger werden noch in den Überkreuzspielen der höheren Staffeln ermittelt. Sobald wir wieder spielen dürfen, sollen diese Partien möglichst zeitnah über die Bühne gehen. Allerdings werden wir diese Überkreuzspiele dann auf die oberen Ligen beschränken, um dort die Pokalsieger zu ermitteln. Die anderen Überkreuzspiele sparen wir uns.

Ja, die soll es geben. Ich möchte unbedingt auch Hallenmeister in den einzelnen Altersstufen küren. Die Teammeldungen wurden von den Vereinen ja auch bereits abgegeben und nun hoffen wir darauf, dass wir da im neuen Jahr noch etwas hinkriegen.

Nein, auf gar keinen Fall. Das wird es bei uns im Kreis nicht geben. Wenn es erlaubt ist, wollen wir den Kindern und Jugendlichen auch unbedingt etwas anbieten. Das wird nichts mit den Hallenrunden der vergangenen Jahre zu tun haben, aber unser Ziel ist es trotzdem, am Ende einen Hallenmeister zu küren. Und sei es in einem Tagesturnier. Wir haben diesbezüglich bereits entsprechende Konzepte erarbeitet und werden alles dran setzen, das auch für die Kinder und Jugendlichen möglich zu machen.

Mehr zum Thema „Schott the Dohr“ - November-Ausgabe Von Schlümpfen und Fußballgöttern Im monatlichen Rückblick der Sportredaktion geht es diesmal um den Tod einer Fußball-Legende und ... mehr »

Die gibt es durchaus, aber das steht momentan noch etwas hinten an. Fakt ist, dass wir auch im Frühjahr die Gruppen und Ligen möglichst klein halten wollen. Im besten Fall Vierer-Gruppen, dann hat man sechs Spiele mit Hin- und Rückrunde, das wäre sicher machbar. Unser großes Ziel ist und bleibt der Tag der Endspiele in Meyenburg am letzten Wochenende vor den Sommerferien. Da soll in jeder Altersklasse ein Pokalsieger gegen einen Meister antreten.

Sagen wir mal so: Dass angesichts der damals rapide steigenden Zahlen etwas passieren musste, war nachvollziehbar. Ich bin aber überzeugt davon, dass an diesen Zahlen nicht die jungen Fußballerinnen und Fußballer Schuld waren. Und der Blick in andere Bundesländer hat ja gezeigt, dass es durchaus differenzierte Herangehensweisen gab. In Berlin beispielsweise durften die Kinder bis 12 Jahre zunächst weiter trainieren.

Wer bisher schon ein guter Vorturner war, der wird seine Mannschaft auch durch diese Zeit durchbringen. Wer allerdings vorher nicht allzu viel Zeit und Mühe in seine Traineraufgabe gesteckt hat, der wird in solch einer Phase sicherlich Probleme kriegen. Letztlich hat das nicht wirklich etwas mit Corona zu tun, sondern mit dem eigenen Engagement.

Ich hoffe, dass ab Januar wieder der Trainingsbetrieb zugelassen werden kann. Natürlich mit allen entsprechenden Vorgaben: Umziehen und Duschen zu Hause etc. Wenn wir dann noch ein kleine Hallenrunde spielen, und dann nach Ostern mit der Frühjahrsserie starten könnten, wäre das schön. Das Wichtigste ist, dass wir den Kindern so viele Erfolgserlebnisse wie möglich verschaffen können, ganz egal, in welcher Spielklasse.

Zur Person

Helmut Schneeloch

ist seit vielen Jahren Kreisjugendobmann im Fußballkreis Osterholz und zeichnet als dieser verantwortlich für die Organisation und Durchführung des kompletten Jugendfußballs.