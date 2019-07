Wird dem FC Hagen/Uthlede für mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen: Axel France (Julian Berndt)

Hagen. Der 28 Jahre alte Leistungsträger der Grün-Schwarzen hatte am Donnerstagabend im Spiel gegen den späteren Sportwochensieger SG Aumund-Vegesack (0:4) vorzeitig vom Platz gemusst, nun erhielt der Verein die bittere Diagnose, dass der Großteil der Saison ohne France stattfinden wird.

Aus demselben Spiel hatten auch Kapitän Marlo Burdorf und Neuzugang Yannick Bremser Blessuren davongetragen, die sich aber als nicht so schwerwiegend herausstellten. Dafür knickte mit Marc Holler jüngst ein weiterer neuer Spieler im Training um und muss sich nun noch einer genaueren Untersuchung unterziehen. Bereits im ersten Training der Vorbereitung hatte sich auch Neuzugang Finn-Niklas Klaus verletzt. Trainer Carsten Werde hofft aber, dass bis zur Achtelfinalpaarung im Niedersachsenpokal am Sonntagnachmittag zuhause gegen den TuS Bersenbrück ein paar angeschlagene Spieler in den Kader zurückkehren. Am Mittwochabend steht aber erst einmal ein weiteres Testspiel für den Oberligisten auf dem Programm. Um 19.30 Uhr empfangen die Hagener den ambitionierten A-Jugend-Regionalligisten JFV Nordwest auf dem Platz an der Blumenstraße.