Einzig Leonard Hoti vom ausrichtenden ASV Ihlpohl gelang es, mit seinem Sieg im U11-Jungeneinzel die Vormachtstellung der beiden dominierenden Klubs zu durchbrechen.

45 Teilnehmer aus vier Vereinen tummelten sich in der Halle am Moormannskamp. „Das war im Vergleich zu den Jahren zuvor ein kleiner Rückschritt”, bedauerte Kreisfachwart Niko Lütjen die etwas geringere Teilnehmerzahl in diesem Jahr. Dafür konnten nach etlichen Jahren der Abstinenz wieder Teilnehmer der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf begrüßt werden. Große Überraschungen blieben allerdings aus – die beiden dominierenden Vereine des Landkreises, der SV Komet Pennigbüttel und der TSV Wallhöfen, teilten sich die Titel untereinander auf. Eine kleine Überraschung erreichte Lokalmatador Leonard Hoti (ASV Ihlpohl), der den leicht favorisierten Justus Lütjen (TSV Wallhöfen) im Finale der U11 klar bezwang.

Die Meisterschaften brachten gleich zwei dreifache Titelträger hervor: Larissa Kück (TSV Wallhöfen) siegte mit Mathis Jaskosch (SV Komet Pennigbüttel) im Mixed und gewann die Einzelkonkurrenz U17 sowie mit Katharina Gehrmann (SV Komet Pennigbüttel) auch die Doppelkonkurrenz. Mathis Jaskosch sicherte sich den Sieg im Herreneinzel U22 sowie mit Thorben Schulz (SV Komet Pennigbüttel) auch die Doppelkonkurrenz U22. „Damit hatten beide Klubs einen Dreifachsieger”, freute sich Niko Lütjen.

Auch zwei Geschwisterpaare aus diesen Vereinen können sich ab jetzt Kreismeister nennen. Vin und Jale Assmus (TSV Wallhöfen) sicherten sich ebenso die Einzeltitel wie Fenja und Anna Luisa Schrage (SV Komet Pennigbüttel). „Dann gibt es auch keinen Neid zu Hause”, sagte Lütjen schmunzelnd. Die Doppel- und Mixed-Konkurrenz litt sehr unter der mangelnden Teilnahme. „Die Stimmung war aber dennoch gut, hätte aber sicherlich mehr Aufmerksamkeit verdient”, gab Niko Lütjen zu Protokoll. So konnten nur die Titel im Mixed U17 und im Doppel U17 und U22 ausgespielt werden. Neben den Dreifachtitelträgern Larissa Kück und Mathis Jaskosch taten sich noch Lara Wendelken/Joana Tietjen (TSV Wallhöfen, Damendoppel U22) und Jan-Ole Gehrmann/Janes Gebhardt (SV Komet Pennigbüttel, Jungendoppel U17) mit Siegen hervor.

Die Titelträger Mädchen U9: Fenja Schrage (SV Komet Pennigbüttel), Jungen U9: Malte Schiffmann (SV Komet Pennigbüttel), Mädchen U11: Aileen Seume (TSV Wallhöfen), Jungen U11: Leonard Hoti (ASV Ihlpohl), Mädchen U13: Anna Luisa Schrage (SV Komet Pennigbüttel), Jungen U13: Ruven Schröder (SV Komet Pennigbüttel), Mädchen U15: Jale Assmus (TSV Wallhöfen), Jungen U15: Vin Assmus (TSV Wallhöfen), Mädchen U17: Larissa Kück (TSV Wallhöfen), Jungen U17: Jan-Ole Gehrmann (SV Komet Pennigbüttel), Damen U19: Joana Tietjen (TSV Wallhöfen), Herren U19: Thorben Schulz (SV Komet Pennigbüttel), Damen U22: Lara Wendelken (TSV Wallhöfen), Herren U22: Mathis Jaskosch (SV Komet Pennigbüttel), Mixed U17: Larissa Kück/Mathis Jaskosch (TSV Wallhöfen/SV Komet Pennigbüttel), Mädchendoppel U17: Larissa Kück/Katharina Gehrmann (TSV Wallhöfen/SV Komet Pennigbüttel), Jungendoppel U17: Jan-Ole Gehrmann/Janes Gebhardt (SV Komet Pennigbüttel), Damendoppel U22: Lara Wendelken/Joana Tietjen (TSV Wallhöfen), Herrendoppel U22: Mathis Jaskosch/Thorben Schulz (SV Komet Pennigbüttel) MD