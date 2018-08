Mit Platz zwei absolut zufrieden: Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal auf Lola. (Yvonne Dethlefsen)

Hüttenbusch. Zum Glück machen die Pferde ihrem Namen nicht immer alle Ehre. Cruella de Vil, einigen eher aus dem Disneyfilm 101 Dalmatiner als böse Figur bekannt, war am vergangenen Wochenende beim Reitturnier in Hüttenbusch alles andere als intrigant. Ganz im Gegenteil, der bunte Fuchs bescherte seiner Reiterin Konstanze Wachholtz den Sieg in der Springprüfung der Klasse S* mit Stechen. 38 Starter wagten sich in den schweren Parcours, bei dem Parcourschef Günter Mindermann wieder ein gutes Händchen bewiesen hatte.

Die Fehler verteilten sich gleichmäßig über die zwölf Hindernisse des Normalparcours, sodass nicht nur die oftmals gefürchtete Dreifache Kombination als Hauptfehlerquelle blieb. Sieben Starter schafften es durch eine fehlerfreie Runde in das Stechen. Konstanze Wachholtz vom RV Zeven legte dann mit ihrer Fuchsstute gleich eine schnelle Nullrunde in 39,69 Sekunden vor. Wie hervorragend diese Zeit bereits war, zeigte sich bei den nächsten Ritten. Liesa Behrens gab nach Fehlern und einer Verweigerung auf, Mylen Kruse und Concas, die vor wenigen Wochen noch die Mannschaftssilbermedaille bei der EM der Jungen Reiter in Fontainebleau gewonnen hatten, verzichteten auf den Start im Stechen und schonten ihre Kräfte für das Turnier auf dem Dobrock am kommenden Wochenende.

Eine tolle Leistung zeigte dann der erst 15-jährige Frederik Geue vom RC Hude, der mit Confiance einen ärgerlichen Abwurf am letzten Hindernis kassierte. „Das war trotzdem sehr gut geritten“, lobte Vater Stefan Geue. Hans-Christoph Kühl und Lola kamen dann noch einmal dicht heran an das Ergebnis der Führenden. Die Schimmelstute sprang sehr vorsichtig und aufmerksam, aber die Zeit reichte mit 39,82 Sekunden nicht ganz für den Sieg. „Lola sprang wirklich richtig gut“, zollte auch Reiterkollege Claes Lendrop Respekt für den zweiten Platz des Lilienthalers. Einzig Julie Mynou Diederichsmeier und Quintana konnten mit 37,94 Sekunden die Zeit von Konstanze Wachhholtz noch einmal knacken, doch das hohe Tempo in der engen Wendung zu Sprung acht war dann doch etwas zu gewagt, die Stange fiel und führte somit zu Rang drei im Endklassement.

Im Dressurviereck bot die Dressurprüfung der Klasse L* auf Kandare den höchsten Schwierigkeitsgrad. Der Sieg in dieser Prüfung ging an Imke Behrens und Brigitte Bardot vom RFRV Scheeßel mit der Wertnote 7,5, doch auch zwei Osterholzer Reiterinnen schafften es in die Platzierung. Alanah Kuball und Devento vom RFV Pennigbüttel machten durch den dritten Platz (7,0) noch Boden gut in der Kreismeisterschaftswertung. Vereinskollegin Larena Muschalla und Invisible Touch reichte die Note 6,5 zu Rang sechs.

Im Landmann Junior Cup, einer Wertung aus einer Dressurprüfung der Klasse E und einer Springprüfung der Klasse E, konnten Emily Honermeier und King Kong die höchsten Wertnoten einheimsen und sich für das Finale beim RC General Rosenberg qualifizieren. Lea Bergmann und Filis (Hüttenbusch-Neu St. Jürgen) hatten bei den früheren Qualifikationen schon genügend Punkte gesammelt, um in Schwanewede im Finale antreten zu dürfen. Dort gibt es natürlich als Ehrenpreis einen großen Familiengrill zu gewinnen.