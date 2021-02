Stefan Buchholz. (Christian Kosak)

Der VfL Ohlenstedt wäre kaum denkbar ohne Stefan Buchholz. Der 51-Jährige ist bereits seit 45 Jahren Mitglied im Verein und hat dem Ohlenstedter Supercup in verschiedenen Funktionen seinen Stempel aufgedrückt. „In Ohlenstedt ist man entweder in die Feuerwehr oder in den Fußballverein eingetreten“, gibt Buchholz zu bedenken. Dem VfL Ohlenstedt blieb der Ur-Ohlenstedter bis heute treu. Bis vor zwei Jahren half er sogar noch im Herrenteam aus.

Nach der Fusion mit dem SV Garlstedt hörten dann auch die Personalsorgen auf, sodass sich Stefan Buchholz mit 49 Jahren zurückziehen konnte. Seine Fußballstiefel an den Nagel hängen möchte der zweifache Familienvater aber noch lange nicht. Unter Betreuer Ralf Kuls kickt er in der Ü40, bei der die Ohlenstedter eine Spielgemeinschaft mit dem FC Hambergen und dem SV Garlstedt bilden. „Wir haben eine echt gute Truppe zusammen, in der es sehr viel Spaß macht“, versichert der Bürokaufmann. Seine Laufbahn im Herrenbereich begann im Jahre 1987 unter Spielertrainer Martin Wohltmann. Der stellte Buchholz zunächst meist im rechten Mittelfeld auf. Später wechselte er auf die Sechser-Position. „Ich bin immer weiter nach hinten gerückt“, teilt er mit. Ende der 1980er-Jahre stieg Stefan Buchholz mit dem VfL Ohlenstedt in die Kreisliga auf und feierte damit seinen wohl größten sportlichen Erfolg.

In späteren Jahren erlebte Buchholz Trainer wie Udo Henke, Werner Mehrtens und Manfred Sczypka. „Ich fand besonders Udo Henke gut, der vorher für den FC Hansa Rostock in der DDR-Oberliga aufgelaufen war“, schwärmt der 51-Jährige. Heute ist Buchholz selber Trainer. Er betreut die U13 des FC Hambergen, in der sein Sohn Ben mitspielt.

Anfang der 1980er-Jahre war Stefan Buchholz mal Jugendleiter beim VfL Ohlenstedt, in den 2010er-Jahren übernahm er als stellvertretender Vorsitzender für fünf Jahre Verantwortung im Gesamtvorstand. „Stefan hat den Verein jahrelang geprägt. Er und sein Sohn Max helfen immer, wenn irgendetwas im Verein zu tun ist“, lobt sein Nachfolger Michael Baudach. „Mir liegt die Dorfgemeinschaft sehr am Herzen“, betont Stefan Buchholz. Auch beim Fußballspielen zähle vor allem die Gemeinschaft. „Oft sitzen wir nach den Spielen noch mit den Gegnern beim Grillen zusammen und schnacken.“ Fußball wolle er noch mit 70 Jahren spielen. „Zur Not setze ich mich ansonsten irgendwann auf unsere ‚Klugscheißerbank‘, um blöde Kommentare abzugeben“, so Buchholz schmunzelnd.