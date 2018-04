Hat mit seinem Sportgerät schon so einige Abenteuer erlebt: MTV-Bogenschütze Kurt Eggerling. (Frei)

Lübberstedt. Am 14. April hat Bogenschütze Kurt Eggerling vom MTV Lübberstedt seinen 80. Geburtstag im Familienkreis gefeiert. Im Mai oder Juni soll bei schönem Wetter dann noch eine große Feier nachgezogen werden. Noch immer steht Eggerling mehrmals in der Woche beim Training wie auch am Wochenende bei Wettkämpfen Seite an Seite mit den jungen Sportlern. „Wer meint, es in dem oft unterschätzten Sport mit ihm aufnehmen zu können, der muss ein paar Jahre fleißig und diszipliniert trainieren und einen guten Tag haben, wenn er oder sie Kurt übertreffen will“, versichert MTV-Spartenleiter Wolfgang Vogt.

Dabei tritt Eggerling nicht etwa mit einem „Seniorengerät“, sondern mit einem Recurve-Wettkampfbogen mit einem Gewicht von über 30 englischen Pfund in der Disziplin „Olympisches Bogenschießen“ an. „Das Schöne an meinem Sport ist, dass man diesen auch noch im hohen Alter betrieben kann“, sagt Kurt Eggerling. Von den jüngeren Kollegen und Konkurrenten bekomme er nur Lob und Anerkennung. „In der örtlichen Region, in Niedersachsen wie auch im Bundesgebiet ist Kurt in der Bogensportszene gut bekannt und geschätzt“, so Vogt. Seit mehr als 30 Jahren sei Eggerling ein beständiger Teilnehmer verschiedener Wettkämpfe. „Dauerhaft ist es ihm dabei gelungen, an norddeutschen Landesmeisterschaften sowie an deutschen Meisterschaften teilzunehmen“, berichtet Wolfgang Vogt. Ein sehr schönes Erlebnis sei es gewesen, dass sich Kurt Eggerling im Jahre 1989 zusammen mit seiner Frau Heidi und mit Sohn Marc für die Landesmeisterschaften qualifizierte.

Eggerling ist nahe der Weser in Aerzen bei Hameln aufgewachsen und zur Schule gegangen. Die Nähe zum Strom mit seinen Flößern und Binnenschiffern hat möglicherweise seine spätere Berufswahl, Diplom-Nautiker und Kapitän auf großer Fahrt zu werden, beeinflusst und ihn um die ganze Welt gebracht. Von 1966 an war er dann als System-Ingenieur in der Software-Entwicklung tätig. Mit der inzwischen gegründeten Familie verbrachte er im Rahmen dieser Tätigkeit mehrere Jahre in den USA. In dieser Zeit machte er sich mit allen Formen des Bogenschießens, angefangen bei traditionellen Bögen, dem Compoundbogen wie auch mit dem olympischen Recurvebogen vertraut.

„Wenn Kurt erzählt, wie seine amerikanischen Mitbürger alljährlich mit Pfeil und Bogen zur Bärenjagd aufgebrochen sind und dieses Abenteuer manchmal auch mit dem Leben bezahlt haben, kann man beim Training die Stecknadel fallen hören“, lässt Wolfgang Vogt wissen. Dabei würden nicht nur die Jugendlichen das Sportgerät zur Seite legen, um ihm gebannt zuzuhören. Wenngleich Eggerling selbst auf die Bärenjagd verzichtete, so war doch die Leidenschaft für das Bogenschießen geweckt. Als er vor 31 Jahren nach Deutschland zurückkehrte, schloss sich Eggerling dem Bogensportverein Weil der Stadt nahe Stuttgart an. Als er sich mit seiner Frau Heidi zum Ende seiner beruflichen Tätigkeit dann in der Gemeinde Oldendorf niederließ, trat er 1993 in den Scharmbecker Schützenverein ein und war zeitweise gleichzeitig Mitglied bei der BSG Osterholz-Scharmbeck und dem SV Adolphsdorf. Als der MTV Lübberstedt vor drei Jahren mit dem Bogenschießen begann, wechselte er mit seiner Frau dorthin. „Ich hatte mir jahrelang erhofft, einen Bogensportverein in unmittelbarer Nachbarschaft zu haben, den ich zu Fuß erreichen kann“, sagt Kurt Eggerling.

Dieser ist nach wie vor fit wie ein Turnschuh. „Mit seinen 80 Jahren befindet sich Kurt in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung. Er ist zielstrebig und diszipliniert“, erklärt Wolfgang Vogt. Bis zu fünf Mal in der Woche trainiert er mit dem Bogen, macht Gymnastik und lebt gesund. „Dabei erzielt er immer noch beachtliche Wettkampfergebnisse und beeindruckt durch beachtliche Nervenstärke“, betont Vogt. Man könne sagen, dass Eggerling für den Bogensport lebe. „Mit seinem Einsatz und seiner von Fairness geprägten Haltung ist er sicherlich ein Vorbild für Jung und Alt. Aber auch nachrückende Sportler und Jugendliche profitieren von Kurts Erfahrung“, sagt Wolfgang Vogt.

In seiner Zeit beim SV Adolphsdorf trug Eggerling beim Nachwuchstraining und im Talentnest des Nordwestdeutschen Schützenbundes dazu bei, jugendliche Talente zu fördern. In dieser Phase hat er sich auch einer ganz besonderen Aufgabe angenommen: In mühevoller und langwieriger Arbeit übersetzte er das im Amerikanischen erschienene Buch des berühmten südkoreanischen Erfolgstrainers Kisik Lee, „Total Archery, der Bogenschütze von innen“ ins Deutsche. „Wer sich mit der Thematik Bogensport und seinen technischen Anforderungen beschäftigt und das Buch einmal studiert hat, mag erkennen, welche Leistung darin besteht, den Stoff aus einer anderen Sprache in gut verständliches Deutsch und entsprechende Trainingsanleitungen zu übertragen“, gibt Vogt zu bedenken.

Derzeit ist Eggerling mit der stark überarbeiteten zweiten Auflage des Buches beschäftigt. Er kümmert sich dabei sowohl um die englische als auch um die deutsche Version. Ende Mai wird der 80-Jährige sogar in München zum zweiten Mal persönlich auf sein Idol Kisik Lee treffen, bei dem er einen internationalen Trainerschein erwirbt. Vor ein paar Jahren hatte dieser Lee schon einmal bei den Weltmeisterschaften in Deutschland kurz gesehen. So ganz „nebenbei“ betreibt Kurt Eggerling auch noch das Sportsegeln mit einer Ein-Man-Jolle am Flögelner See, bei dem dieser mit dem Hintern ständig halb im Wasser hängt. „Das bringt der Sport eben so mit sich“, so Eggerling.

Auch in seiner damaligen Heimat in den USA, Rochester in Minnesota, war der Haudegen regelmäßig mit einer Jolle auf einem erweiterten Arm des Mississippi unterwegs. Zusammen mit seiner Frau Heidi besucht Kurt Eggerling auch noch alle zwei Jahre alte Freunde in den Staaten und verbindet dies mit einem Skiurlaub. In den anderen Jahren fährt das Ehepaar Eggerling in Norwegen Ski. Ein Ende seiner Bogenkarriere ist auch noch lange nicht in Sicht. „Ich mache so lange weiter, wie ich stehen kann“, verspricht der Oldie.