Osterholz-Scharmbeck. „Mit vollständiger Mannschaft wäre mehr drin gewesen. Am Ende fehlte uns einfach die Kraft“, sagte VSK-Akteurin Tabea Kuschmitz.

Die Grün-Weißen mussten auf Hannah Joest und Johanna Tamanini verzichten. Es war von Anfang an ein ausgeglichenes Match. Mit einem 17:12 im zweiten Viertel verwandelten die Gastgeberinnen einen Rückstand zur Pause in eine knappe Führung. „Wir haben als Team gut in der Offensive funktioniert“, sagte Kuschmitz. Janina Böttjer zog immer wieder gekonnt in Richtung Korb. Mit sechs Zählern bei acht Versuchen verzeichnete Böttjer auch eine gute Freiwurfquote. Dies vermochte Tabea Kuschmitz mit nur zwei Zählern bei sechs Freiwürfen nicht gerade von sich zu behaupten. Katja Bothe wartete beim Heimteam immerhin mit drei Dreiern auf. Die Gäste verordneten Janina Böttjer später eine Sonderbewachung. „Die starke Lotta Eichmeyer hat Janina auch ein bisschen aus dem Spiel genommen“, berichtete Kuschmitz.

Probleme bereitete den Osterholz-Scharmbeckerinnen auch die hoch aufgeschossene Helen von der Haar. Diese nutzte ihre Größe zu zahlreichen Rebounds. Mit 15 Punkten verbuchte Belms Jamie Herrschaft aber sogar noch zwei Zähler mehr als von der Haar. Die Kreisstädterinnen leisteten sich im dritten Viertel eine kleine Schwächeperiode von zwei Minuten. Bis zur 26. Minute setzten sich die Gäste deshalb auf 39:30 ab. „Diesen Rückstand haben wir dann nicht mehr aufgeholt“, so Kuschmitz. Katja Bothe, Alena Böttjer und Tabea Kuschmitz mussten sich auch wegen der Belastung mit vier Fouls am Ende ein wenig zurückhalten.

BC VSK: Karina Bothe (9), Katja Bothe (12), Alena Böttjer (3), Janina Böttjer (12), Simone Dannenbaum (2), Kriese, Kuschmitz (9).