Tobias Kruschinski empfängt mit den Ritterhude Badgers an diesem Sonntag die Hamburg Blue Devils im heimischen Moormannskampstadion. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Ritterhudes Headcoach Robert Schulz war einst selbst Spieler bei den "Blauen Teufeln". „Da das aber gefühlt schon 100 Jahre her ist, handelt es sich für mich auch nicht um ein besonderes Spiel“, versichert Schulz. Mit Hamburgs Headcoach Peer Bargmann spielte der 35-Jährige noch zusammen bei den Hanseaten.

„Dieses Spiel zählt sicherlich nicht zu denen, die wir gewinnen müssen“, betont Robert Schulz. Auch wenn die Elbstädter zuletzt ein wenig schwächelten, so gehe der Dritte immer noch als Favorit ins Spiel. „Es wird sehr schwer für uns“, vermutet der IT-Experte. Das Spiel der Blue Devils komme dem der „Dachse“ aber eigentlich entgegen. „Die Hamburger spielen mit zwei Safeties, also mit zwei tiefen Verteidigern. Dagegen könnten wir mit unserem Kurzpassspiel etwas ausrichten“, so Schulz. Der Trainer verwendet lieber den Konjunktiv, weil seine Formation zuletzt die Stärken im Kurzpassspiel ein wenig vermissen ließ. Generell gelte aber, dass eine Mannschaft vorne umso anfälliger sei, desto mehr Safeties ein Team aufbiete, erklärt Schulz.

„Ob wir das ausnutzen können, wird sich aber erst am Sonntag zeigen“, erklärt der Familienvater. Dieser hält sich auch angesichts der deutlichen 6:29-Niederlage im Hinspiel mit allzu großer Zuversicht eher zurück. „Das kann man als erstes Saisonspiel aber auch nicht unbedingt als Maßstab nehmen“, gibt Robert Schulz zu bedenken. Die Blue Devils würden ein sehr lauflastiges Spiel aufweisen. „Weil unsere eigene Laufleistung aber in Ordnung ist, müssten sich die Hamburger da eigentlich etwas anderes einfallen lassen“, sagt Schulz.

Verzichten müssen die Gastgeber auf die verletzten Christian Förster und Nico Rathje. Justus Brühn beendete zudem aus privaten Gründen seine aktive Laufbahn. Dafür kehrt Antonio Krahl wohl ins Team zurück. „Es sieht personell ganz gut aus“, betont Robert Schulz, dass er im Gegensatz zur ersten Saisonhälfte momentan durchaus zufrieden mit der Kadersituation ist.