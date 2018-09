Gnarrenburgs Manuela Renken gewann ihre Einzel gegen Bremervörde und Buchholz. (Hans-Henning Hasselberg)

Gnarrenburg. Nur 1:3 Punkte erzielte der TSV Gnarrenburg zum Saisonauftakt der Badminton-Verbandsklasse Lüneburg. Der Absteiger aus der Landesliga setzt sich damit gleich unter Druck, am kommenden Spieltag in zwei Wochen unbedingt mehr zu erreichen, um nicht in den Abwärtsstrudel zu gelangen.

TSV Gnarrenburg – TSV Bremervörde 4:4: Im Derby hatte sich der TSV Gnarrenburg viel vorgenommen, konnte dies aber nicht umsetzen – wegen einer nicht optimalen Vorbereitung. „Wir haben in den letzten Wochen einfach zu wenig trainiert“, monierte Mannschaftsführer Axel Renken. Nach den Doppeln stand es allerdings noch 2:1 für den TSV Gnarrenburg, und die sehr gut aufgelegte Manuela Renken erhöhte sicher auf 3:1.

Während der Punktegarant der vergangenen Saison, Sven Braasch, seinem Gegner gratulieren musste, behielt Axel Renken trotz Satzbällen gegen sich die Nerven und siegte in zwei Durchgängen. Damit stand das Remis fest, und Stefan Meyer im Einzel oder das Mixed Ulrike Renken/Volker Werner hätten den Sieg klarmachen können. Beide Spiele liefen im ersten Satz gut für den TSV Gnarrenburg, gingen aber knapp verloren.

Im zweiten Satz war dann für die Gnarrenburger jeweils die Luft raus und die Partien mussten abgegeben werden. Damit stand das Remis zum Saisonauftakt fest. „Etwas mehr hätte es schon sein können“, ärgerte sich Axel Renken und schob nach: „Mit der Trainingsbeteiligung war aber nicht mehr drin.“

Blau-Weiß Buchholz II – TSV Gnarrenburg 5:3: Eigentlich ist die zweite Mannschaft von BW Buchholz dem TSV Gnarrenburg aus vielen Spielen gegeneinander gut bekannt, diesmal liefen aber nur unbekannte Gesichter auf. „Unsere Gegner waren uns allen unbekannt. Die haben das Team komplett durchgetauscht“, sagte Axel Renken.

Gewarnt sollte der TSV Gnarrenburg allerdings gewesen sein, konnte Buchholz II doch die Auftaktpartie gewinnen. Dennoch überraschten die Buchholzer Gnarrenburg. Vor allem der Punktverlust von Manuela und Ulrike Renken war nicht eingeplant. „Die Gegner von Ulrike und Manuela haben aber auch richtig gut harmoniert“, gab Axel Renken an. Da auch in den Herrendoppeln nur Axel Renken und Stefan Meyer siegten, stand der TSV Gnarrenburg gleich unter Zugzwang.

Manuela Renken und Sven Braasch drehten aber das Ergebnis. Während Manuela Renken stark kämpfen musste, siegte Sven Braasch leicht und locker. Volker Werner gab dann sein Spiel verletzungsbedingt ab, Stefan Meyer verlor im dritten Durchgang, sodass die Führung wieder wechselte. Das abschließende Mixed von Ulrike und Axel Renken hielt lange gut mit, am Ende reichte es aber nicht. „Jetzt müssen wir im Training die Fehler schnell abstellen“, sagte Axel Renken.

Weitere Informationen

TSV Gnarrenburg – TSV Bremervörde 4:4: Meyer/Axel Renken – Haltermann/Dierks 21:18, 21:5; Werner/Braasch – Brassel/Wilkens 10:21, 8:21; Manuela Renken/Ulrike Renken – Hadeler/Mahnken 21:17, 10:21, 21:14; Ulrike Renken/Werner – Hadeler/Haltermann 21:19, 19:21, 9:21; Manuela Renken – Mahnken 21:12, 21:12; Axel Renken – Dierks 21:18, 22:20; Meyer – Brassel 20:22, 15:21; Braasch – Wilkens 18:21, 10:21

Blau-Weiss Buchholz II – TSV Gnarrenburg 5:3: Braemer/Hofe – Meyer/Axel Renken 21:19, 12:21, 21:23; Linde/Frischen – Werner/Braasch 21:11, 21:11; Hirsch/Köhler – Ulrike Renken/Manuela Renken 21:13, 15:21, 21:17; Köhler/Hofe – Ulrike Renken/Axel Renken 17:21, 21:19, 21:17; Hirsch – Manuela Renken 21:15, 14:21, 18:21; Linde – Werner 21:0, 21:0 (Aufgabe Werner); Frischen – Meyer 13:21, 21:18, 21:15; Braemer – Braasch 8:21, 10:21 MD