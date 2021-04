Landkreis Osterholz. „Die antizipierte Erleichterung in dieser Woche wurde von unseren Regierungen nicht beschlossen. Daher werden die Landesmeisterschaften Luftdruck Freihand am 24. und 25. April und Auflage am 7., 8. und 9. Mai nicht wie geplant durchgeführt“, erklärt Landessportleiter Volker Kächele. Diese Entscheidung wird vom NWDSB-Präsidium komplett mitgetragen.

Die vorgesehenen 10-Meter-Wettbewerbe werden jedoch nicht ersatzlos gestrichen. Vielmehr greift „Plan B“. Die betroffenen Wettbewerbe werden verschoben und nach einem neuen Terminplan verteilt auf Wochenenden im Juni und Juli. „Unseren Aktiven ermöglichen wir damit den sportlichen Wettstreit auf Landesebene wie auch ein Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften in München, Hannover oder Dortmund“, sagt Kächele. Die Startplanung wird umgeschrieben auf die neuen Termine, die Meldungen der Bezirke für die beiden Wochenenden im April und Mai bleiben weiter gültig.

„Nicht jeder Schütze wird zu den neuen Terminen teilnehmen wollen, deshalb sind Abmeldungen und eventuell Startzeitenwünsche über die Bezirke bis 2. Mai einzureichen“, fügt Kächele an. Die Abmeldungen von der Landesmeisterschaft in den hier betroffenen Wettbewerben sind kostenfrei möglich und werden gesammelt über die Bezirke entgegengenommen.

Weitere Wettkämpfe waren für Ende April/Anfang Mai geplant und sind nun ebenfalls direkt von der Verordnungslage betroffen: Armbrust 10 Meter wird verschoben auf 17. Juli, Laufende Scheibe 10 Meter auf 5. Juni, für den Sommerbiathlon-Laserwettkampf wird noch ein Termin gesucht. Der Wettkampf im 300 Meter Großkalibergewehr wird endgültig abgesagt. Die neuen Termine sind auch im Internet auf der Homepage des NWDSB nachzulesen.