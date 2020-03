Landkreis Osterholz. Der Kreisfußballverband Osterholz schloss die Medaillenwertung auf dem fünften Platz ab. In zwei Wettbewerben sprang die Silbermedaille heraus. Der VSK Osterholz-Scharmbeck (2:6 gegen SV Drochtersen/Assel, A-Junioren) und die JSG Ihlpohl/Lesumstotel (0:4 gegen VfL Maschen, B-Juniorinnen) hatten im Endspiel das kürzere Ende für sich.

Acht der neun Kreise sicherten sich bei den fünf ausgetragenen Hallenrunden wenigstens einmal einen Platz auf dem Treppchen. Der Kreis Celle ging leer aus. Mit dem JFV Verden/Brunsbrock (B- und C-Junioren) sowie dem Buchholzer FC (C-Junioren und –innen) strichen zwei Vereine zweimal eine Platzierung in der Bezirks-Top-3 ein. Der Bezirksjugendausschuss zeichnete bedingt durch das Coronavirus nur für die fünf Bezirksentscheide der Jungen (C- bis A-Junioren) und Mädchen (C- und B-Juniorinnen) verantwortlich.

Der Medaillenspiegel: 1. Harburg (2 erste Plätze/0 zweite/1 dritter), 2. Verden (1/0/2), 3. Heide-Wendlandkreis (1/0/1), 4. Stade (1/0/0), 5. Osterholz (0/2/0), 6. Cuxhaven (0/1/1), 7. Heidekreis (0/1/0), 7. Rotenburg (0/1/0), 9. Celle (0/0/0).