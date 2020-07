Frau Kosak, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Laura Kosak: Wir trainieren momentan einmal pro Woche, ich halte mich allerdings parallel auch noch bei einem Klub in Bremen, wohin ich gerade umziehe, fit. Seit knapp einem Monat kommen wir wieder in die Halle. Allerdings achten wir darauf, dass es möglichst keine Ballaktionen am Netz gibt, damit wir der Gegnerin nicht zu nahe kommen. So beschränken wir uns hauptsächlich auf Angriffe aus dem Hinterfeld und trainieren natürlich die Fitness und Sprungkraft. Zuletzt waren wir auch im Sand eine Runde „beachen“. Der Rahmenspielplan für die neue Saison ist mittlerweile auch draußen. Die Oberliga ist in drei anstatt vorher zwei Gruppen aufgeteilt. So sind wir jetzt nur sieben Mannschaften, in der letzten Spielzeit waren es noch neun. Entsprechend weniger Spieltage fallen an. Als Mannschaft harmonieren wir so gut zusammen und sind derart eingespielt, dass ich dort zum Start keine Schwierigkeiten sehe. Da denke ich eher an unsere Heimspiele, bei denen wir möglicherweise ohne die Unterstützung unserer Fans auskommen müssen. Das wäre schon eine merkwürdige Atmosphäre.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich freue mich persönlich darüber, dass ich mich wieder mit mehreren Leuten treffen kann und rauskomme. Es gibt nun mal inzwischen wieder deutlich mehr Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und dabei das schöne Wetter zu genießen. Vorsicht ist aber trotzdem immer noch geboten, das Tragen des Mundschutzes beim Einkaufen oder in öffentlichen Einrichtungen finde ich wichtig. Nun hoffe ich sehr, dass die Welle nicht zurückkommt und die Volleyball-Saison tatsächlich stattfindet.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Das Fitnessstudio war geschlossen, Volleyball war nicht möglich, und mit meinen Freunden konnte ich auch nichts Trinken gehen. Es gab so wenig Alternativen, und ich saß zu Hause im Homeoffice. Zu der Zeit war ich ehrlich gesagt nicht sonderlich motiviert. Ich wollte gerne meine Familie in Österreich und eine Freundin in Finnland besuchen und bin froh, dass ich dies jetzt im Sommer nachholen kann. Ein Highlight sollte auch das Hurricane Festival werden, bei dem ich so gerne Bands wie „The Killers“ oder „Kontra K“ gesehen hätte. Ich habe in der Corona-Zeit das „Inlinern“ wieder für mich entdeckt. Außerdem freue ich mich, dass ich wieder mehr lese, am liebsten Liebesromane.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Tatsächlich gibt es keine ausschlaggebenden Einschränkungsstörungen, mit denen ich klarkommen müsste. Schließlich gehe ich normal zum Volleyball und kann mich wieder mit Freunden, wenn auch nicht in einer großen Runde, treffen. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung. Da heute die Ferien beginnen, war gestern mein letzter Tag in der Berufsschule. Nun gehe ich wieder ganz normal zur Arbeit.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Laura Kosak, 21 Jahre alt, Oberliga-Volleyballerin der SG Karlshöfen/Gnarrenburg

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist wieder gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Laura Kosak, Oberliga-Volleyballerin der SG Karlshöfen/Gnarrenburg