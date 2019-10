Laurin Struß - ein Talent geht seinen Weg

Das Ziel ganz klar im Blick: Laurin Struß will in den kommenden Jahren eine erfolgreiche Tischtennis-Laufbahn einschlagen – und trainiert täglich für diesen Traum. (Brockmann)

Ritterhude. Laurin Struß hat es gut. Welcher 13-Jährige hat schließlich schon die Möglichkeit, seine Idole so hautnah zu erleben. Vor Ort. In Bremen. Am vergangenen Wochenende hat er sie alle gesehen: Xu Xin, Fan Zhendong oder Lin Gaoyuan. Sagt Ihnen nichts? Dann versuchen wir es mal so: Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska. Sie alle gehören zur absoluten Tischtennis-Weltelite. Die drei Chinesen belegen derzeit die Plätze eins, zwei und vier in der Weltrangliste und waren ebenso wie das deutsche Toptrio am vergangenen Wochenende bei den German Open in Bremen dabei.

Laurin Struß, das in Worpswede wohnende und für die TuSG Ritterhude spielende Nachwuchstalent, hat sich am Freitagabend von fast allen Autogramme besorgt. Für die Fußballexperten mal eben zum Vergleich: Das ist in ungefähr so, als wären Lionel Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar in Bremen – gemeinsam mit Marco Reus, Manuel Neuer und Leroy Sané. Deshalb war der vergangene Freitag ein echter Festtag für Laurin Struß, den tischtennisverrückten Teenager. Für einen wie ihn ist das die größte Motivation. Und wer weiß? Vielleicht läuft er in ein paar Jahren auch einmal in der Stadthalle bei einem großen internationalen Turnier auf.

Laurin Struß hat diesen großen Traum. Und er darf ihn auch haben. Denn die bisherige Entwicklung des Schülers regt die Fantasie durchaus an. Angefangen hat es mit einem Schulturnier vor vier Jahren, einer sogenannten Mini-Meisterschaft, an der keine Vereinsspieler teilnehmen. Laurin Struß, der bis dahin Fußball in Neu St. Jürgen spielte, machte mit – und räumte komplett ab. Über den Schulentscheid ging es zum Kreisentscheid, von dort weiter zum Bezirksentscheid. Und Laurin Struß war einfach nicht zu stoppen. Zu dieser Zeit hatte er sich längst einem Tischtennis-Verein angeschlossen. Ein halbes Jahr in Hüttenbusch, dann beim TSV Worpswede.

Zwangsläufiger Vereinswechsel

Dort traf Laurin Struß auf Lutz Hausmann, Bruder des Ritterhuder Erstherrenspielers Lars Hausmann. Über diese Verbindung wurde schließlich im vergangenen Winter der Vereinswechsel zur TuSG eingetütet. Geradezu ein zwangsläufiger Schritt, kann das große Talent in Ritterhude sogar Verbandsliga spielen, ohne dem Landkreis komplett verloren zu gehen. Ein wenig ist Struß dann allerdings doch bereits entflohen – denn der Schüler trainiert mittlerweile im Tischtennis-Internat in Hannover, genauer gesagt an der dortigen Eliteschule des Sports.

An der Einrichtung, die vom Landessportbund betreut wird, werden sportartübergreifend die talentiertesten Nachwuchssportler Niedersachsens zusammengeholt. Laurin Struß ist seit dem vergangenen Schuljahr dabei, als eines von zwölf Talenten – zwei andere übrigens nur im gleichen Alter wie er. Im März 2018 wohnte er dort eine Woche zur Probe, dann stand fest: Die Familie wagt das Abenteuer. „Man möchte sein Kind ja auch bestmöglichst fördern“, sagt Mutter Sabine Struß. Natürlich sei es am Anfang ein merkwürdiges Gefühl gewesen, das erst zwölf Jahre alte Kind in eine fremde Stadt gehen zu lassen, doch mittlerweile haben sich alle daran gewöhnt. Im ersten halben Jahr seien die sportlichen Leistungen ein wenig nach unten gegangen, doch das hat sich längst reguliert.

„Laurin war immer schon sehr ehrgeizig und wollte das unbedingt“, sagt Vater Andreas Struß. „Und wir wollten nicht irgendwann hören, dass wir ihm diese große Chance verwehrt haben“, ergänzt Sabine Struß. 350 Euro Eigenanteil pro Monat müssen die Eltern berappen, dafür erhält der Sohn vor Ort aber auch eine erstklassige Ausstattung und die bestmöglichen Trainingsbedingungen. Von Montag bis Donnerstag kann Laurin Struß nun im Sportinternat auf höchstem Niveau trainieren. Zweimal die Woche wird sogar schon morgens vor der Schule geübt. Freitags setzt sich Struß dann in den Zug und fährt in die Heimat, wo dann am Wochenende die Spiele mit der ersten und zweiten Mannschaft der TuSG anstehen.

Wann wird es langweilig?

Dort soll er in dieser Saison vermehrt auch in der Verbandsliga-Mannschaft zum Einsatz kommen. Und das scheint dringend notwendig zu sein, denn die Entwicklungssprünge sind zuletzt wieder beachtlich gewesen. Hatte Laurin Struß in der vergangenen Rückserie alle seine drei Verbandsliga-Einzel verloren, konnte er die bisherigen drei aktuellen Saisonpartien alle siegreich gestalten. In dieser Saison soll er sich an Position fünf und sechs etablieren, in der kommenden Spielzeit dann weiter vorne angreifen. „Bis die Verbandsliga langweilig für ihn wird, dauert es hoffentlich noch anderthalb Jahre“, sagt TuSG-Sportwart und Teamkollege Frank Mühlmann. Und dann – da gibt sich Mühlmann keinen Illusionen hin – wird auch relativ schnell wieder die Zeit kommen, an dem das junge Talent weiterzieht: „Ich hoffe, er ist in zwei Jahren so gut, dass er gehen muss“, sagt Mühlmann.

Voraussetzung dafür ist, dass die Entwicklung weiterhin so positiv verläuft wie bisher. Mittlerweile vermisse er es manchmal auch ein wenig, nur ein bisschen Fußball zu spielen. Unnötig zu erwähnen, dass Laurin Struß übrigens auch dort schon im Auswahlkader stand, ehe er sich komplett auf Tischtennis fokussierte. Keine Frage, der Ehrgeiz treibt ihn an. Und gezweifelt hat er noch nie: „Ich habe eigentlich immer Bock auf Tischtennis“, sagt Laurin Struß und rutscht dabei nervös auf seinem Sitz hin und her. Nebenan in der Halle spielen sich die Teamkollegen nämlich warm. Und da will er jetzt auch wieder hin. An die Platte, die ihm so viel bedeutet.