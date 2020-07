Landkreis Rotenburg. Der Lehrgang soll unter Einhaltung der Hygienestandards in der Zeit vom 10. bis zum 24. August über die Bühne gehen. Das Vereinsheim der SG Unterstedt dient den Teilnehmern beim Lehrgang als Ausbildungsort. Die Teilnahme setzt ein Mindestalter von 14 Jahren sowie die Mitgliedschaft in einem Fußballverein voraus. Kreisschiedsrichterlehrwart Sören Busch nimmt die Anmeldungen für den Kompaktlehrgang unter der Mailadresse soeren.busch@nfv-rotenburg.de entgegen. Für ehemalige Schiedsrichter, die nach einer Pause wieder einsteigen wollen, findet in der Zeit zudem ein sogenannter Crash-Kurs statt (17. und 21. August).