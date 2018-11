Erzielte die zwischenzeitliche Borgfelder Führung: Thulfakkar Al-Maliki (rechts, hier im Spiel gegen Victoria Hamburg) (Guido Specht)

Borgfeld. Im ersten Abschnitt hätten die U19-Fußballer des SC Borgfeld schon alles klar machen müssen, ließen jedoch mehrere Chancen aus und mussten sich so am Ende Eintracht Braunschweig mit 1:2 (1:1) beugen. In der A-Jugend-Regionalliga Nord bleibt die Mannschaft von Jannik Brüggemann und Burak Bahar somit im Niemandsland der Tabelle.

Und dabei starteten die A-Junioren von der Wümme erneut stark. Anknüpfend an den wichtigen 1:0-Sieg gegen den JFV Nordwest präsentierte sich die Mannschaft aus Borgfeld auch in Braunschweig wieder taktisch clever und brillierten mit hoher Laufbereitschaft. Mit klugem Anlaufverhalten zwangen die Borgfelder den Profi-Nachwuchs immer wieder zu einfach Ballverlusten, die dann im Umschaltverhalten aber nicht immer gut ausgenutzt wurden. Der hiesige Regionalligist verließ sich dabei zu sehr auf die zwei bis drei Vorderleute, die gerade den Ball erobert hatten und rückte nur schlecht nach.

Zu wenig, um der Eintracht wirklich gefährlich werden zu können. Und trotzdem traf Thulfakkar Al-Maliki nach 23 Minuten zur Gästeführung. Tom Petter Rode im Kasten der Borgfelder hatte einen langen Ball der Braunschweiger abgefangen und das gegnerische Mittelfeld anschließend mit einem weiten Abschlag überbrückt. Eine Kopfballablage und ein durchgesteckter Ball reichten schließlich, um Al-Maliki in Position zu bringen. Der Offensivakteur schob locker zum 1:0 ein.

Dinkci verpasst das 2:0

Überrumpelt von dem Rückstand musste die Eintracht kurz darauf beinahe das 0:2 hinnehmen. Diesmal hatten sich die Borgfelder nach einem Ballgewinn stark über rechts durchkombiniert, doch Eren Dinkci behielt im Zentrum nicht die Nerven und versuchte es mit brachialer Gewalt, statt die Kugel locker einzuschieben. In der Folge verpasste es das Bahar-Team immer wieder, den letzten Ball konsequent auszuspielen, sodass Braunschweig im letzten Moment immer einen Fuß dazwischen brachte.

Auf der anderen Seite waren die Gastgeber fast ohne Chance, weil die „Wümme-Kicker“ stark verteidigten. Dass es trotzdem mit 1:1 in die Pause ging, lag daran, dass Borgfeld eine einzige Flanke zuließ, die bei Maurice Franke landete. Der nahm die Hereingabe direkt aus der Luft und donnerte das Spielgerät unhaltbar in den rechten oberen Torwinkel. „So ein Tor erzielt der in seinem Leben nie wieder. Davon wird er seinen Enkelkindern erzählen“, ärgerte sich Bahar über den Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt hatten die Braunschweiger das Spiel dann besser im Griff. Statt ins Pressing der Borgfelder zu spielen, wurde fortan nur noch lang aufgebaut. Dadurch fehlte den Gästen zunächst der Zugriff. Die Umstellung von Bahar auf eine Fünferkette brachte dann aber wieder Ruhe ins Spiel, Chancen erspielten sich beide Teams aber kaum noch. Ein Konter führte sechs Minuten vor Schluss schließlich zum 2:1 für die Gastgeber. Als ein Grund für die Niederlage nannte Bahar die dünn besetzte Bank: „Uns haben die Optionen gefehlt, weil sich kurzfristig noch Spieler krank gemeldet haben.“