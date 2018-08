David Lange (Mitte) erzielte mit seinem Treffer zum 1:1-Ausgleich ein Tor für die Borgfelder Geschichtsbücher. (Maximilian von Lachner)

Borgfeld. Nach knapp zehn Minuten frohlockte Thomas Kaessler euphorisch: "Jetzt ist der SC Borgfeld endgültig in der Bremen-Liga angekommen", rief der Vorsitzende des Aufsteigers vom Wümmedeich in seiner Funktion als Stadionsprecher ins Mikrofon. Gerade eben hatte Routinier David Lange den viel umjubelten Ausgleich für sein Team erzielt, das erste Heimspiel in der Fußball-Bremen-Liga gegen Titelfavorit FC Oberneuland nahm zunächst einen aussichtsreichen Verlauf.

Doch nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Sebastian Schiller war auch Thomas Kaessler klar, dass auf sein Team noch eine Menge Arbeit zukommen würde. Mit dem 2:7 (2:4) hatte der Aufsteiger letztlich deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen, ein Spaziergang in Richtung Klassenerhalt scheint es für das Team von Trainer Ugur Biricik in jedem Fall nicht zu werden.

Vom Anpfiff weg übernahm die Formation von Geburtstagskind Kristian Arambasic (41) die Spielregie. Mit sicheren Ballstafetten kombinierten sich die Gäste in schöner Regelmäßigkeit vor das Borgfelder Gehäuse, in dem Torhüter Simon von Hallen nicht immer den sichersten Eindruck hinterließ. Den ersten Lohn fuhren die Gäste bereits nach knapp fünf Minuten ein: Nach einem Eckball von Oberneulands Daniel Block nutzte Karim Raho eine Unsicherheit in der komplett neu formierten – und nicht richtig eingespielten – Abwehr der Hausherren zur frühen Führung (4.). Doch statt die Köpfe hängen zu lassen reagierte Borgfeld grandios und kam durch David Lange zum ersten Tor in der noch so jungen Bremen-Liga-Geschichte (8.).

Regelrecht euphorisiert von diesem Treffer setzte das Team um Kapitän und Hauptangreifer Christopher Taylor beherzt nach und ging durch einen fulminanten Weitschuss von Neuzugang Yassin Bekjar sogar in Führung (18.). Doch damit war es letztlich dann auch schon vorbei mit der Borgfelder Herrlichkeit: Noch vor dem Pausentee drehten die Gäste ihrerseits das Spiel und lagen durch einen Doppelpack von Stürmer Bolly Jawo (27./36./FE) sowie einem Tor von Tom Trebin (45.+1) nun wieder in Front. "Niemals Elfmeter", beurteilte SC-Coach Ugur Biricik die heftig umstrittene Szene, die zum Strafstoß für die Gäste geführt hatte, "der Spieler wird klar vor dem Strafraum gefoult und fällt nur noch in die Box hinein."

Allerdings musste Biricik eingestehen, "dass wir uns einfach dumme Gegentore eingefangen haben". So verschätzte sich der Borgfelder Nachwuchs-Torhüter unter anderem bei einem Befreiungsschlag der Gäste, wodurch Bolly Jawo zunächst das 3:2 für Oberneuland erzielen konnte. Der junge Torhüter der Gastgeber zögerte einen Augenblick zu lange beim Herauslaufen und kam schließlich diesen einen Schritt zu spät, um das Tor noch verhindern zu können. "Kein Vorwurf", nahm Biricik sein Torwarttalent sofort in Schutz, "den Ball zuvor müssen wir einfach besser verteidigen, der war schließlich sehr lange unterwegs."

Auch kurz nach Wiederbeginn war das Glück nicht auf Seiten der Gastgeber, der Anschlusstreffer von Christopher Taylor fand beim Referee keine Anerkennung, weil er den der Top-Torjäger im Abseits gesehen hatte (60.). "Fällt der Treffer", meinte auch Kristian Arambasic, "bekommt Borgfeld noch einmal die zweite Luft und wir gewaltige Schwierigkeiten." So machten allerdings Tom Trebin (55.) und Bolly Jawo (83.) den Deckel für den Favoriten drauf. Zu allem Überfluss unterlief Borgfelds Innenverteidiger Eric-Ove Hennigsson auch noch ein Eigentor (65.).