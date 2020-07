Herr Riemann, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie die größten Schwierigkeiten?

Lennart Riemann: Der Start mit unterschiedlichen Auflagen in Bremen und Niedersachsen war zugegebenermaßen etwas holprig. Da das Zwischenmenschliche fehlte, fühlte sich alles auch etwas merkwürdig an. Mitte Juni sind wir verspätet in die Punktspielsaison gestartet, die in diesem Jahr ohne Auf- und Absteiger stattfindet. Während wir fast in Bestbesetzung melden konnten, ist die Konkurrenz zum Teil nicht mit dem stärksten Kader angetreten. Mit Delmenhorst zog sogar ein Team zurück. Wir haben 2:2 Punkte auf dem Konto und dürfen nach den Ferien noch drei Partien bestreiten. Auf dem Platz ist quasi alles wieder normal. Wir sind gewissermaßen doch Einzelsportler, und jeder ist ehrgeizig genug und möchte ab dem ersten Ballwechsel gewinnen. Die Schwierigkeit sehe ich aber in einer verlässlichen Planung. Können wir eine normale Hallenrunde im Winter starten, sollten die Infektionszahlen wieder steigen? Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich hätte mir eine einheitlichere Linie gewünscht und empfand es unglücklich, dass die Bundesregierung einen gemeinsamen Weg einschlagen wollte und dann jedes Bundesland plötzlich selbst für sich entschieden hat. An sich finde ich die durchgeführten Lockerungen aber gut. Gerade bin ich im Norden Tirols, also in Österreich, im Urlaub und kann daher durchaus vergleichen. Hier ist alles irgendwie prüder und weniger nachvollziehbar. Die Maskenpflicht besteht beispielsweise nur in Lebensmittelgeschäften und bei der Post.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Das soziale Leben war komplett eingeschränkt, ich war nur über WhatsApp verfügbar. Als Prüfer in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei war ich sieben Wochen im Homeoffice. Tageshighlight war für mich die Runde Jogging am Mittag. Da ich auch Fußball beim SV Lilienthal/Falkenberg II spiele, fiel viermal die Woche Sport weg. Außerdem genieße ich es normalerweise, mal mit Freunden oder Kollegen nach der Arbeit gemütlich ein Glas Wein zu trinken. Ich habe vor einer Woche standesamtlich geheiratet, aber die kirchliche Trauung und Feier, die eigentlich am vergangenen Sonnabend stattfinden sollte, ist um ein Jahr verschoben worden. Während des Lockdowns haben wir immer zweigleisig für 2020 und 2021 geplant. Bei 100 zu erwartenden Gästen war nicht absehbar, ob die Lockerungen dies am Stichtag zugelassen hätten. Außerdem wollten wir nicht schuld sein, dass unsere Feier selbst zum Hotspot wird. Die Arbeit von zu Hause hat sehr gut funktioniert und wird zukünftig sicher häufiger eingebaut. Ansonsten versuche ich, etwas entspannter zu leben und nehme mir den Druck, nicht jeden Tag etwas vorhaben zu müssen.

Wie sehr schränkt Sie Corona noch ein?

Im Prinzip nicht mehr viel! Selbst beim Fußball sind wieder normale Spiele möglich. An Menschen mit Masken in Supermärkten werde ich mich wohl aber nie gewöhnen. Und an der „Schlachte“ verbringt man durch die Abstandshaltung auch definitiv noch nicht so einen entspannten Abend wie früher.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Lennart Riemann, 33 Jahre alt, Sportwart und Landesliga-Tennisspieler beim TC Falkenberg

