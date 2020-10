Ritterhude. Nach gut 70 Minuten beschlich Maik Machnacz, den Trainer der TuSG Ritterhude II, im Kreisligaspiel gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf ein Gefühl, das kurze Zeit später Realität werden sollte: „Ab diesem Zeitpunkt war irgendwie klar, dass die Mannschaft, die das 1:0 macht, auch als Sieger vom Platz gehen wird“, berichtet Machnacz, der sich der TSG am Ende tatsächlich mit 0:1 geschlagen geben musste.

Sein Gegenüber, Gästecoach Gregor Schoepe, konnte dieses Gefühl bestätigen und freute sich über den Siegtreffer von Leonard Behrens aus der 75. Minute. „Das hat er sich verdient, und das hat mich sehr gefreut“, sagte Schoepe, der allerdings von keinem schönen Kreisligaspiel sprach. Seine Mannschaft hatte viele Ausfälle zu kompensieren und dementsprechend ein wenig die Herangehensweise geändert: „Es war ein bisschen Not gegen Elend. Aber es war genau das, was wir wollten. Wir wollten um jeden Preis gewinnen, auch wenn es nicht ansehnlich ist.“ Ritterhude zeigte sich aggressiv in den Zweikämpfen und hatte durch Kristof Grahl sowohl in der ersten Halbzeit als auch kurz vor Schlusspfiff gute Gelegenheiten.

Mehr zum Thema SV Bornreihe II - SV Nordsode 4:2 Umstrittener Strafstoß erhitzt die Gemüter Der SV Blau-Weiß Bornreihe II hat im Spiel der Kreisliga Osterholz gegen den Nachbarn vom SV ... mehr »

Doch auch Wörpedorf hatte Chancen, wenngleich diese auf beiden Seiten letztlich Mangelware waren. „Beide Abwehrreihen haben wenig zugelassen“, gab Machnacz zu Protokoll. Jannes Werk konnte schließlich über die rechte Seite durchbrechen, noch einen Gegenspieler ausspielen, und auf Behrens querlegen, der das Tor des Tages erzielte. Die Schoepe-Elf grüßt damit weiterhin von der Tabellenspitze und holte sich ein Lob ihres Trainers ab: „Wir wollten kämpfen und sicher stehen, und das haben wir sehr gut gemacht.“

Mehr zum Thema FC Hambergen II – TSV Wallhöfen 0:2 Gantzkow verschießt Elfer, Gartelmann macht alles klar Viel Geduld hat den TSV Wallhöfen der 2:0-Erfolg beim Lokalrivalen FC Hambergen II erfordert. mehr »



TuSG Ritterhude II – TSG Wörpedorf-G.-E. 0:1 (0:0)

TuSG Ritterhude II: Schrage; Bortmann, Sulinski, K. Grahl, T. Grahl, Arenthold (80. Acolatse), Jahn, Koch (67. Plasa), Borner, Marowski, Ringe

TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf: Goldschmitt; Kolpin, Schnackenberg, Schulze, Worthmann, Werk, Schnakenberg, Marks, L. Behrens, Kück (90. Naurath), J. Behrens (67. Helvogt)

Tore: 0:1 Leonard Behrens (75.)

Schiedsrichter: Christopher Biermann