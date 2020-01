Landkreis Osterholz. Damit verwies Lohmann Fynn-Luca Schmitz von der TuSG Ritterhude um mehr als fünf Minuten auf die zweite Position.

Der Osterholz-Scharmbecker Jörg Turbanisch behauptete sich in einer Nettozeit von 40:51 Minuten bei den Männern M55. Mit Frank Lohmann belegte ein weiterer Kreisstädter in 44:51 Minuten hier Rang drei. Der Lilienthaler Thomas Rückel fand sich in 55:49 Minuten auf Platz acht bei den Männern M60 wieder. Der Worpsweder Benjamin Löscher beanspruchte über die fünf Kilometer in einer Zeit von 25:20 Minuten Rang zehn bei den Männern M35. Der Ritterhuder André Forstmann wurde in 27:41 Minuten Neunter bei den Männern M50. Der Lilienthaler Matthias Feldermann reihte sich in 28:33 Minuten auf Platz sechs bei den Männern M55 ein. Dessen Sohn Jonas Feldermann erklomm in 28:33 Minuten als Dritter das Podest in der männlichen Jugend U18. Katharina Krause vom TV Lilienthal freute sich in 21:12 Minuten über Rang zwei in der weiblichen Jugend U20 und Position vier in der Gesamtwertung aller Frauen. Die Osterholz-Scharmbeckerin Gwen Flauder siegte zudem in 26:07 Minuten bei den Frauen W45.