Larena Muschalla gehörte in Pennigbüttel zu den erfolgreichen Startern des ausrichtenden Vereins, hier auf Invisible touch. (Yvonne Dethlefsen)

Pennigbüttel. Mit riesigen Galoppschritten preschten Josch Löhden vom RFV Zeven und sein zehnjähriger Holsteiner Lennart über den Springplatz des RFV Pennigbüttel. Als am Ende eine Zeit von 40,89 Sekunden in der Siegerrunde des zweiten Pennigbütteler S-Springens dabei herauskam, war klar, dass der Auftritt nicht nur schnell aussah. Das letzte Paar der Zusatzrunde zog noch um fast drei Sekunden an der bis dahin führenden Julie Mynou Diederichsmeier vom RV Aller-Weser auf Pius vorbei und sicherte sich somit den Triumph in der höchsten Prüfung der Veranstaltung.

„Der Parcours lag meinem Pferd unheimlich“, frohlockte Josch Löhden. Der 26-Jährige hatte auf Lennart auch bereits das Zwei-Sterne-M-Springen zu seinen Gunsten entschieden. „Der Parcours war etwas für vorsichtige Pferde“, gab sein Vater Jens Löhden zu bedenken. Die Vierbeiner hätten sich angesichts der weiten Distanzen vor den einzelnen Sprüngen nicht mehr versammeln können, so Löhden-Senior. Dieser setzte sich auf seinem zehnjährigen Holländer Bull Run`s T-Mac in der ersten Abteilung des M-Springens mit einem Stern durch.

Auch wegen der überragenden Bedingungen traten immerhin 24 von 27 genannten Kombinationen aus Pferd und Reiter tatsächlich im S-Springen mit Siegerrunde an. Ein halbes Dutzend Paare qualifizierte sich dann auch mit fehlerlosen Ritten für die Zusatzrunde. Josch Löhden schaffte dies ebenso wie Thomas Brandt von der RSG Winsen/Aller gleich mit zwei Pferden. Auf Beneke blieb Brandt dabei auch in der Siegerrunde ohne Abwurf, musste sich aber wegen der mäßigen Zeit mit Position vier begnügen.

Nachdem sich Josch Löhden auf For You gleich einen Fehler erlaubt hatte, legte Imke Harms von der TG Poggenhagen auf Gatsby L den ersten Auftritt ohne einen Abwurf an den Tag und setzte in 44,64 Sekunden die Messlatte für die Konkurrenz auch recht hoch. „Mit meinem achtjährigen Pferd war ich noch nicht so oft bei Turnieren in der Sonntag-Nachmittag-Zusatzrunde“, berichtete die Schwägerin von Kai-Manuel Müller vom RC General Rosenberg aus Schwanewede. Mit dem dritten Rang war die frühere deutsche Amazonen-Meisterin dann aber letztlich sehr zufrieden.

Die international sehr erfolgreiche Julie Mynou Diederichsmeier unterbot die Zeit von Harms auf Pius um etwa eine Sekunde. Die Schwester von Mylene Diederichsmeier musste sich schließlich nur Josch Löhden beugen. „Das nächste Mal ist es wieder genau umgekehrt“, tröstete Jens Löhden die Zweitplatzierte. Die war aber nicht besonders traurig: „Alles gut.“

Hans-Christoph Kühl vom RV Lilienthal verfehlte die Siegerrunde auf zwei Pferden ebenso wie Susanne Lorenz (RC Heidehof Oberneuland) aus Teufelsmoor sowie Eric und Julia Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude und der Zweite des ersten S-Springens, Lokalmatador Stefan Ahlers. „Im vergangenen Jahr hatten die Pennigbütteler so viel Pech mit dem Wetter. Deshalb habe ich mich auch so darüber gefreut, dass die Anstrengungen des Vereins nun belohnt wurden“, teilte Kühl mit. Parcourschef Miroslav Forys, der von Eckart Heuer unterstützt wurde, achtete bei der Errichtung des Parcours' besonders auf die Gesundheit der Teilnehmer: „Mir war wichtig, dass nichts passiert.“ Ihm lagen vor allem die Distanzen am Herz: „Pferd und Reiter mussten dabei schneller reagieren als sonst.“ Mit dem Ergebnis sei er sehr zufrieden gewesen.

Auch Pennigbüttels Vorsitzender und Turnierleiter Ulrich Greinert strahlte wie die Sonne: „Wir haben viel positive Resonanz für die Herrichtung der Anlage erhalten. So etwas ist aber nur möglich, wenn in einer hochmotivierten Helfergruppe alle mitziehen.“ Greinert hob besonders die tolle Stimmung auf der Anlage hervor und freute sich speziell über die Erfolge seiner Vereinskollegin Larena Muschalla, die auf Invisible touch sowohl die L-Dressur (Trense) als auch eine Abteilung der M-Dressur gewann. Katharina Tobias auf Gesche und Corinna Gerken auf Fanco for Victory in A-Springen, Sari Leonie Mallaise auf Maomi in der A-Dressureiterprüfung sowie Stefan Ahlers auf Clintali S im L-Springen mit steigernden Anforderungen sorgten für weitere "Heimsiege".