140 von 156 Startern kamen beim 31. Bokeler Crosslauf ins Ziel. An Frank Themsen (Nummer 105) führte dabei sowohl auf der Mittel- als auch auf der Langstrecke kein Weg vorbei. (FR)

Bokel. Frank Themsen von der LG Bremen-Nord hat beim 31. Bokeler Crosslauf einen souveränen Doppelsieg eingefahren. „Auf der kürzeren Strecke konnte nur Tim Oelkers vom TSV Neuenwalde mit ihm mithalten“, teilte die Pressewartin des veranstaltenden LAV Bokel, Gitta Bunjes, mit.

Frank Themsen hielt über die 3200 Meter das Tempo aber hoch und holte in einer Zeit von 12:28 Minuten einen Vorsprung von 14 Sekunden auf Oelkers heraus. Bei den Frauen gewann auf der 3200-Meter-Strecke überraschend die derzeit vereinslose Franka Zidlicky in 15:34 Minuten. Damit verwies die 15-Jährige ihre Mutter Klara Zidlicky, die für die LG Bremen-Nord startet, um zwei Sekunden auf die zweite Position. In dieses Familienduell um den ersten Rang des Gesamtklassements vermochte Stella Skaritsch vom SC Hemmoor nicht ernsthaft einzugreifen. Mit einem gehörigen Abstand von fast einer halben Minute belegte diese am Ende den dritten Platz.

Auf der langen Strecke feierte die LG Bremen-Nord geschlechterübergreifend einen Dreifach-Triumph. Frank Themsen hielt in 25:55 Minuten seine Klubkollegen Torsten Naue und Klara Zidlicky auf Distanz. Der drittschnellste Mann, Heiko Dieckmann TSV Otterndorf, konnte Klara Zidlicky nicht mehr im Endspurt abfangen und musste ihr schließlich um elf Sekunden den Vortritt lassen. „Die Strecke war stellenweise sehr aufgeweicht und matschig. Sie ging wieder übers Feld, fand aber trotzdem auch bei den älteren Läufern einen positiven Anklang“, ließ Bunjes wissen.

Dies bestätigte Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Er musste über die 3200 Meter in 24:25 Minuten nur dem vereinslosen Hechthauser Dieter Fels bei den Männern M65 den Vorrang geben. „Die Strecke war nur auf etwa 100 Metern matschig und insgesamt gut zu laufen“, betonte Büse. Allerdings habe er in den schmalen Rillen auf dem Feld, bei dem es sich nicht wie gewohnt um ein Stoppelfeld gehandelt habe, höllisch aufpassen müssen, um nicht umzuknicken.

Es gab aber auch noch einige wesentlich ältere Starter. So fand der erfolgsverwöhnte vereinslose Nordbremer Adolf Weigelt bei den Senioren M80 klar seinen Meister in Hans-Wilhelm Hubert vom SV Rot-Weiße Köhlen. „Dabei trainiert Hubert angeblich erst seit drei Jahren“, erklärte Hans-Jürgen Büse. Ältester Teilnehmer im Feld war Harald Kirchner vom TV Langen, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feiert. „Der Wind hielt sich einen Tag vor dem Sturm noch zurück. Bei Sonnenschein herrschte somit bestes Laufwetter“, frohlockte Gitta Bunjes. Von den 156 gemeldeten Startern seien mehr als 140 auch ins Ziel gekommen. „Damit waren wir sehr zufrieden“, versicherte Bunjes.

Besonders der Kinderlauf über 750 Meter habe mit mehr als 40 kleinen Läufern einen guten Zulauf gefunden. Hier überzeugte der siebenjährige Bokeler Fabian Heideman als Sieger der Jungen M8 und jünger in einer Zeit von 4:05 Minuten. Beim Nachwuchs des Geburtsjahrgangs 2011 ragte mit Constantin Freudenfeld vom VSK Osterholz-Scharmbeck der Sohn des Orientierungsläufers vom TSV Worpswede, Christoph Freudenfeld, in 3:55 Minuten heraus. In der Gesamtwertung bejubelte mit Thore Sulenski ein Lokalmatador in 3:29 Minuten den Sieg. Bokels Leonie Theilmann machte zudem als Gewinnerin der Mädchen W8 und jünger in 4:28 Minuten auf sich aufmerksam.

Weitere Informationen

31. Bokeler Crosslauf

750-Meter-Lauf, Gesamtwertung Jungen: 1. Thore Sulenski (LAV Bokel) 3:29 Minuten; 2. Steffen Buck (SC Hemmoor) 3:46; 3. Aaron Paschkowsk (SC Hemmoor) 3:49; M8 und jünger: 1. Fabian Heidemann (LAV Bokel) 4:05; M9: 1. Constantin Freudenfeld (VSK Osterholz-Scharmbeck) 3:55; M10: 1. Steffen Buck (SC Hemmoor) 3:46; M11: 1. Thore Sulenski (LAV Bokel) 3:29;

Gesamtwertung Mädchen: 1. Marla Pontow (TV Langen) 3:33; 2. Nike Hannemann (SC Hemmoor) 3:41; 3. Mareike Pape (SC Hemmoor) 3:45; W8 und jünger: 1. Leonie Theilmann (LAV Bokel) 4:28; W9: 1. Inga Hoppe (LAV Bokel) 4:24; W10: 1. Nora Kaschorek (TSV Wellen) 4:20; W11: Marla Pontow (TV Langen) 3:33

1500-Meter-Lauf, Gesamtwertung Jungen: 1. Tammo Doerner (SV Nordenham) 6:25; 2. Justin Weber (TSV Otterndorf) 7:08; 3. Marlon Stolter (SC Hemmoor) 7:16; M12: 1. Niklas Keim (GTV Bremerhaven) 7:42; M13: 1. Marlon Stolter (SC Hemmoor) 7:16; M14: 1. Justin Weber (TSV Otterndorf) 7:08; M15: 1. Tammo Doerner (SV Nordenham) 6:25

Gesamtwertung Mädchen: 1. Vinita Krempel (TV Langen) 7:13; 2. Lotta Pontow (TV Langen) 7:29; 3. Fiona Seedorf (LAV Bokel) 7:32; W12: 1. Lotta Pontow (TV Langen) 7:29; W13: 1. Fiona Seedorf (LAV Bokel) 7:32; W15: 1. Vinita Krempel (TV Langen) 7:13

3200-Meter-Lauf, Gesamtwertung Männer: 1. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 12:28; 2. Tim Ölkers (TSV Neuenwalde) 12:42; 3. Frank Kupper (Post SV Buxtehude) 12:54; M14: 1. Timon Keim (GTV Bremerhaven) 14:53; männliche Jugend U18: 1. Aidan Eagles (LAV Bokel) 14:46; 2. Benjamin Wessels (LAV Bokel) 14:55; Männerklasse: 1. Tim Ölkers (TSV Neuenwalde) 12:42; 2. Sebastian Haase (LAV Bokel) 14:58; M40: 1. Tobias Wolter (ohne Verein) 14:17; M45: 1. Falko Toetzke (Team Erdinger Alkoholfrei) 13:44; M50: 1. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 12:28; M55: 1. Frank Kupper (Post SV Buxtehude) 12:54; M60: 1. Winfried Gusky (WSV Wulsdorf) 18:36; M65: 1. Dieter Fels (ohne Verein) 21:21; 2. Hans-Jürgen Büse (HSG Schwanewede/Neuenkirchen) 24:25; M80: 1. Hans-Wilhelm Hubert (SV Rot-Weiß Köhlen) 20:21; M85: 1. Harald Kirchner (TV Langen) 37:09

Gesamtwertung Frauen: 1. Franka Zidlicky (ohne Verein) 15:34; 2. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 15:36; 3. Stella Skaritsch (SC Hemmoor) 16:02; weibliche Jugend U18: 1. Franka Zidlicky (LG Bremen-Nord) 15:34; weibliche Jugend U20: 1. Sarah Lindemann (TV Lilienthal) 17:35; Frauenklasse: 1. Kea Bunjes (LAV Bokel) 17:01; W35: 1. Stephanie von Holten (ohne Verein) 18:33; W40: 1. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 15:36; W45: 1. Michaela Krempel (TuS Dorum) 19:18; 3. Cordula Keim (ohne Verein) 24:26; W50: 1. Birgit Czudnochowski (TSV Wehdel) 21:31; W55: 1. Susanne Hlasek (ohne Verein) 30:43; W70: 1. Marlene Reglin (OSC Bremerhaven) 36:38; W80: 1. Karin Toetzke (ohne Verein) 35:01

7000-Meter-Lauf, Gesamtwertung Männer: 1. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 25:55; 2. Torsten Naue (LG Bremen-Nord) 26:21; 3. Heiko Dieckmann (TSV Otterndorf) 29:10; M30: 1. Philipp Bock (ohne Verein) 34:29; M40: 1. Marcus Weßels (TSV Wallhöfen) 32:33; M45: 1. Falko Toetzke (Team Erdinger Alkoholfrei) 29:28; M50: 1. Frank Themsen (LG Bremen-Nord) 25:55; M55: 1. Torsten Naue (LG Bremen-Nord) 26:21; M60: 1. Peter Bünting (TSV Wulsdorf) 29:49; M65: 1. Siegfried Horn (VSK Osterholz-Scharmbeck) 38:55; M70: 1. Johannes Oetken (TuS Zetel) 39:48; M80: 1. Peter Dietrich (HNT Hamburg) 43:20

Gesamtwertung Frauen: 1. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 28:59; 2. Meike Reitenbach (TV Falkenburg) 31:42; 3. Tanja Machner (ohne Verein) 36:04; weibliche Jugend U20: 1. Emily Schnaars (Vital-Designer-Running-Team) 44:09; Frauenklasse: 1. Kara Pekrun (ohne Verein) 38:28; W30: 1. Regina Schibille (TuS Zetel) 39:40; W35: 1. Steffi Runge (TSV Wellen) 39:54; W40: 1. Klara Zidlicky (LG Bremen-Nord) 28:59; W45: 1. Marita Schröder (TSV Otterndorf) 36:12; W50: 1. Karin Toetzke (ohne Verein) 36:18; W60: 1. Birgit Mosebach (ohne Verein) 40:43 KH