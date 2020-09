Lilienthal. Das Team um Kapitän Nico Apitz wusste sich gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe II hauchdünn mit 2:1 (1:1) zu behaupten. Peer Wehking und Christian Lübsin traten mit einem Torerfolg als Abräumer in Erscheinung. Tarek Hinck hatte die Gäste im Schoofmoor-Stadion zuvor in Führung gebracht.

Mit dem SV Lilienthal-Falkenberg und dem SV Blau-Weiß Bornreihe II begegneten sich eine Halbzeit lang zwei verlustpunktfreie Mannschaften voll auf Augenhöhe. Die Platzherren landeten durch mehr Torgefahr im zweiten Durchgang noch einen leistungsgerechten Erfolg. Beim Abpfiff von Schiedsrichter Paul-Moritz Kauff (VSK Osterholz-Scharmbeck), der eine solide Leistung abspulte, sprach das Chancenverhältnis mit 16:4 eindeutig für den SV Lilienthal-Falkenberg. Mehrfach durfte der SV Blau-Weiß Bornreihe II tief durchatmen. Kai Kansmeyer (26.), Christian Lübsin (55.), Peer Wehking (74.) und Yannik Niemann (90.+2) bugsierten den Ball ans Aluminium.

Ein toller Pass von Felix Ahrens öffnete dem Gast Tür und Tor zum Führungstreffer. Tarek Hinck tauchte nach dem raumgreifenden Zuspiel in die Gasse völlig frei vor dem Gastgeber-Kasten auf. Torwart Finn Bedau blieb beim 0:1 ohne Abwehrchance (28.). Ein Überzahlangriff leitete gegenüber den 1:1-Ausgleich ein. Felix Ahrens lag verletzt am Boden. Die Gastgeber setzten das Spiel jedoch fort. Lucas Rathje stoppte Kai Kansmeyer mit einem Foul im Gäste-Strafraum regelwidrig. Peer Wehking verwertete den Strafstoß kurz vor der Pause zum Gleichstand (44.).

Drückend überlegen

„Die zweite Halbzeit gehörte uns komplett. Wir waren die konditionell stärkere Mannschaft“, spielte Trainer Hassan Jaber nach dem Schlusspfiff auf das Übergewicht der Platzherren nach dem Wechsel an. Torhüter Martin Küstner hielt die Blau-Weißen im Spiel. Lilienthals Yannik Niemann klebte das Schusspech förmlich an den Fußballschuhen. Der Angreifer wusste aus mehreren glasklaren Tormöglichkeiten kein Kapital zu schlagen. Eine Unsicherheit in der Gäste-Defensive zog das spielentscheidende 2:1 nach sich. Christian Lübsin belohnte mit dem kaltschnäuzigen Abschluss den hohen Aufwand des Titelkandidaten (70.). „Das Ergebnis ist verdient. Über 90 Minuten waren die Lilienthaler die bessere Mannschaft“, erkannte Co-Trainer Marcus Schlösser den Erfolg der Schoofmoor-Kicker neidlos an.

Für Hassan Jaber zahlte sich mit dem Erfolgserlebnis auch der Einbau eines Oldies aus. Der 34-jährige Altherrenspieler Michel Haskamp zeigte in der Abwehr eine Leistung ohne Fehl und Tadel. Nico Apitz verdiente sich als Abwehrchef eine Fleißnote. Peer Wehking, der bei seiner Auswechslung mit viel Applaus bedacht wurde, war zudem eine tadellose Leistung zu bescheinigen. Beim Gast trug der Einbau der Leihkräfte Patrick Klee und Tim Thölken aus dem Kader der ersten Garnitur im Top-Spiel keine großen Früchte.

SV Lilienthal-Falkenberg – SV BW Bornreihe II 2:1 (1:1)

SV Lilienthal-Falkenberg: Bedau; Haskamp, Barning, Apitz, Isselbächer, Wehking (87. Markowsky), Diekmann (46. Deismann), Schmid, Kansmeyer (77. Sengül), C.Lübsin, Niemann

SV Blau-Weiß Bornreihe II: Küstner; H.Nass, J.Witte, Rathje (56. Müller), Roschen, Wischhusen, Thölken (71. Kück), Ahrens, Hinck (56. P.Behrens), Walter (69. Ehrichs), P.Klee

Tore: 0:1 Tarek Hinck (28.), 1:1 Peer Wehking (43./Foulelfmeter), 2:1 Christian Lübsin (70.)

Schiedsrichter: Paul-Moritz Kauff (VSK Osterholz-Scharmbeck)

Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte gegen SV-Trainer Hassan Jaber (49./Meckern)