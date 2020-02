Lilienthal. Auswärts sollte die in der Hinrunde gegen die JSG Geestland erlittene Niederlage vergessen gemacht werden. Die LiGra-Mädchen begannen schwungvoll und wandelten ihre Energie schnell in Tore um. Zwar schlichen sich im weiteren Spielverlauf immer wieder auch Konzentrationsschwächen ein, doch die Spielerinnen von Trainerin Tina Lücke zogen die Zügel immer rechtzeitig wieder an und gewannen mit 28:21 (17:12).

Eine erneut starke Lene Brüning zwischen den Pfosten der HSG LiGra sowie die treffsicheren Sarah Gieschen, Tessa Weschler, Sarah Kennerth und Charlotte von Paczynski waren die Garanten für den letztlich ungefährdeten Erfolg. Trainerin Lücke hob dennoch die mannschaftliche Geschlossenheit ihres Teams hervor. „Es war ein Sieg des Willens. Meine Spielerinnen haben sich immer wieder gegenseitig wachgerüttelt“, gab Lücke zu Protokoll. Ohne die zwischenzeitlichen Schwächephasen wäre auch ein höherer Erfolg möglich gewesen. Zweifel am Sieg ließen die Spielerinnen der HSG nie wirklich aufkommen.

HSG LiGra: Brüning; Rode, Kennerth (8), Gründel, Ullrich (2), Gieschen (5), Weschler (8), von Paczynski (4), Grohn (1), Schulaew (1).