Landkreis Osterholz. Steffen Schrage erlebte einen tollen Abend in der Fußball-Kreisliga Osterholz. Der Stürmer der TuSG Ritterhude II wartete als Einwechselspieler beim 5:1-Kantersieg im Kellerduell gegen den VfR Seebergen/Rautendorf mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur vier Minuten auf. Satte 42 Treffer fielen in den sechs Donnerstag-Hängepartien. Der SV Lilienthal-Falkenberg II scheiterte über die Sonderbestimmung der Festspielregelung an den letzten vier Spieltagen der Saison. Der SV Aschwarden erhielt am grünen Tisch nach einer 3:6-Heimniederlage inzwischen eine 5:0-Spielwertung.

TSV Dannenberg – TSV Eiche Neu St. Jürgen 1:4 (1:3): „Neu St. Jürgen war bissig in den Zweikämpfen und hatte Tempo im Spiel“, erkannte Trainer Karsten Frerks den Auswärtssieg des Tabellendritten neidlos an. Die Partie verlief unter der Leitung des sehr guten Schiedsrichters Moritz Degenhardt (FC Hambergen) betont fair. Tobias Kück stellte nach Flanke von Christian Roschen ein blitzsauberes Kopfballtor sicher. Florian Wendelken ragte beim Gast auf der Sechser-Position heraus. Tim Rohlfs verkürzte zwischendurch auf 1:2 nach einem Eiche-Ballverlust in der Vorwärtsbewegung.

FC Hambergen II – VSK Osterholz-Scharmbeck II 7:1 (6:1): „Wir sind gut über die Außenbahnen gekommen“, sagte Trainer Gero Thiel nach dem Schützenfest. Marvin Hirdler und Philip Rüssmeier stellten die VSK-Reserve mit ihren druckvollen Flügelattacken über die rechte Seite vor erhebliche Probleme. Früchte trug bei den "Zebras" der Einsatz von drei Akteuren aus der ersten Garnitur. Dirk Böttjer, Tobias Prigge und Dennis Heineke sorgten für mehr Qualität auf dem Platz. Tjark Steljes und Dennis Heineke hoben die Gäste-Abwehr zweimal aus den Angeln. Dem U18-Spieler Noah Müller gelang das VSK-Ehrentor.

SV Komet Pennigbüttel II – SV Blau-Weiß Bornreihe II 3:8 (3:3): Eine Halbzeit lang ging die Rechnung der Platzherren auf. Die Komet-Reserve setzte da in der Offensive einige Akzente. Andreas Krohn nährte mit einem Doppelpack die Hoffnung auf eine Überraschung. „Wir haben in der ersten Halbzeit etwas zurückhaltend gespielt“, übermittelte der Gäste-Co-Trainer Michael Gottberg. Der zweite Durchgang lieferte ein etwas anderes Bild. Die Landesliga-Reserve übernahm das Kommando, hatte vor allem kräftemäßig mehr zuzusetzen. Marvin Witte und Nico Ehrichs vollendeten für die Moorteufel doppelt.

SV Aschwarden – SV Lilienthal-Falkenberg II 3:6 (5:0-Wertung): Der Gast operierte mangels Auswahl mit drei Torhütern auf dem Platz. Die etatmäßigen Torwächter Stephen Osei und Konstantin Gaber streiften allerdings das Feldspieler-Trikot über. Konstantin Gaber bewies mit einem Doppelpack sogar Killerinstinkt im Abschluss. „Lilienthal hat von unseren Schlafminuten profitiert“, redete SVA-Trainer Axel Wilckens nach dem eigentlichen 3:6 Klartext. Marvin Tietje schrieb die Geschichte des Spiels. Der Gäste-Akteur wurde nach 22 Minuten eingewechselt, trat nur eine Zeigerumdrehung weiter bereits als Torschütze in Erscheinung. Tietje traf als Top-Joker sogar dreifach.

TuSG Ritterhude II – VfR Seebergen/Rautendorf 5:1 (2:0): Mit der Einwechslung von Steffen Schrage gelang Trainer Maik Machnacz ein perfekter Schachzug. Schrage raubte dem Gast mit einem Dreierpack in der Schlussphase den Nerv. Die TuSG-Reserve hatte laut Maik Machnacz bis zur Pause gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, ließ nach dem Wechsel zwischendurch deutlich nach. Julian Geils traf als Aushilfskraft nach Zuspiel von Maik Tiganj genau in den Winkel. Sebastian Sohn stand dem mit einem Sonntagsschuss in nichts nach.

Barisspor – SV Löhnhorst 2:1 (1:1): „Wir haben mit Glück gewonnen“, stufte Trainer Halil Ölge den Dreier als schmeichelhaft ein. Der Gast hatte mehr Spielanteile und kreierte auch mehr Torchancen. Jannik Dargel brachte die Gäste nach einem Barisspor-Missverständnis mit einem Lupfer-Tor früh in Führung. Sehmuz Coskun markierte kurz vor der Pause mit einem 25-Meter-Sonntagsschuss den Ausgleich. Bilal Matar bereitete das 2:1 vor. Ahmed Haji veredelte die Vorlage seines Mitspielers. Mustafa Avanas war im Barisspor-Tor mehrfach auf dem Posten. Bilal Matar sah wegen einer Schwalbe im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte (88.).